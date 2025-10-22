Fatalna Lille u pripijenoj majici s dubokim dekolteom izazvala izljeve ljubavi

Lidija Bačić oduševila je svoje pratitelje najnovijom objavom na društvenim mrežama.

Lidija Bačić ponovno je oduševila svoje pratitelje, ali ovog puta u nešto drugačijem, ležernijem izdanju nego što smo navikli.

Iako je riječ o opuštenom outfitu, Lidija izgleda besprijekorno kao i uvijek – s blago uvijenom kosom, suptilnom šminkom i samopouzdanjem koje plijeni pažnju.

Splićanka je na Instagramu objavila niz fotografija na kojima pozira u tamnoplavoj trenirci i bijelom topu s dubokim dekolteom, a to je bilo sasvim dovoljno da krene lavina komplimenata.

Lidija Bačić Foto: Instagram

''Kakva ljepota'', ''Vrh elegancije i ljepote'', ''Tip-top'', ''Cura za udaju'', ''Što reći? Ostao sam bez teksta'', ''Prekrasna'', ''Savršena'', ''Najljepša i najtalentiranija hrvatska pjevačica'', ''Ti si ljubav moga života'', ''Lidija, volim te'', ''Savršena, neodoljiva'', samo je dio komentara s društvenih mreža u moru emotikona srca i vatrice.

Lidija Bačić Lille - 2 Foto: Luka Antunac/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Razgovarali smo s majkom Snežanom koja je osvojila srca hrvatske publike: ''Nikada nisam težila popularnosti''

Galerija 26 26 26 26 26

Lijepa Lile nedavno je za naš IN magazin pričala o novom poglavlju u životu. Više saznajte u prilogu OVDJE.

Lidija Bačić Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda sin Aleksandra Vučića? Unatoč interesu medija, živi daleko od reflektora

Potpuno gola Lidija fotkom iz kade zapalila Instagram. Više pročitajte OVDJE.

Lidija Bačić - 4 Foto: Lidija Bačić/Instagram

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity U čemu je caka? Novi video kćeri Harisa Džinovića pogledalo je pola milijuna ljudi!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Prati je 6,8 milijuna ljudi, a unatoč očitoj ljepoti suočila se s predrasudama iz apsurdnog razloga

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte video! Thompson objavio dio dugonajavljivane snimke s koncerta na Hipodromu