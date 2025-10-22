Fatalna Lille u pripijenoj majici s dubokim dekolteom izazvala izljeve ljubavi

Lidija Bačić oduševila je svoje pratitelje najnovijom objavom na društvenim mrežama.
Iako je riječ o opuštenom outfitu, Lidija izgleda besprijekorno kao i uvijek – s blago uvijenom kosom, suptilnom šminkom i samopouzdanjem koje plijeni pažnju.
Splićanka je na Instagramu objavila niz fotografija na kojima pozira u tamnoplavoj trenirci i bijelom topu s dubokim dekolteom, a to je bilo sasvim dovoljno da krene lavina komplimenata.
Lidija Bačić
''Kakva ljepota'', ''Vrh elegancije i ljepote'', ''Tip-top'', ''Cura za udaju'', ''Što reći? Ostao sam bez teksta'', ''Prekrasna'', ''Savršena'', ''Najljepša i najtalentiranija hrvatska pjevačica'', ''Ti si ljubav moga života'', ''Lidija, volim te'', ''Savršena, neodoljiva'', samo je dio komentara s društvenih mreža u moru emotikona srca i vatrice.
Lidija Bačić Lille
Lijepa Lile nedavno je za naš IN magazin pričala o novom poglavlju u životu. Više saznajte u prilogu OVDJE.
Lidija Bačić
Potpuno gola Lidija fotkom iz kade zapalila Instagram. Više pročitajte OVDJE.
Lidija Bačić
