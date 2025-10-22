Razgovarali smo s majkom Snežanom koja je osvojila srca hrvatske publike: ''Nikada nisam težila popularnosti''

Nakon što je svojim emotivnim nastupom osvojila publiku i žiri, Snežana Ljubojević postala je nova dobitnica zlatnog gumba u Supertalentu. U iskrenom razgovoru otkrila je kako je izgledao put do pozornice, što joj je prolazilo kroz glavu u tom trenutku i zašto vjeruje da je svaki san ostvariv.

Emocije su i dalje svježe, a dojmovi ne blijede. Snežana Ljubojević, kandidatkinja koja je prošle nedjelje dirnula srca publike i žirija te osvojila zlatni gumb, danas s osmijehom, zahvalnošću i dozom nevjerice govori o svemu što je doživjela.

''Naravno da se dojmovi još nisu slegli. Čini mi se da tek sada polako shvaćam što se zapravo dogodilo. Onog trenutka kad se emisija emitirala i kad su ljudi vidjeli moj nastup, počele su stizati poruke sa svih strana. Ljudi su mi pisali da su plakali, da su osjetili emociju, da ih je sve to duboko dotaknulo. Toliko ljubavi i podrške nisam očekivala i ta me količina topline potpuno obuzela'', priznala je Snežana pa dodala da posljednjih dana pokušava sve to integrirati u sebe i da se osjeća nevjerojatno sretno i zahvalno.

Njezin nastup, koji je posvetila svojoj djeci, bio je prepun emocija i snažne poruke.

''Iskreno, kad sam stala na pozornicu, vidjelo se da sam bila jako uzbuđena. Nisam ni slutila da će me taj trenutak toliko dirnuti. U meni se dogodilo nešto poput naglog osvješćivanja – kao da sam odjednom shvatila gdje se nalazim, što radim i zašto to radim'', prisjetila se.

Od djetinjstva, kaže, osjeća povezanost s nečim dubljim.

''Rođena sam u malom gradu, Pljevljima, a već dvanaest godina živim u Podgorici. Kad sam postala majka, sve se usmjerilo prema djeci i obvezama, ali u jednom trenutku kao da sam čula unutarnji glas koji mi je rekao: 'Idi, prijavi se.' Taj osjećaj bio je toliko snažan da ga nisam mogla ignorirati'', otkrila je.

Snežana se na pozornici Supertalenta odlučila potpuno ogoliti emocijama.

''Nisam razmišljala o strahu ni o tome kako ću ispasti, samo sam pustila emociju da izađe iz mene. U životu sam pjevala u raznim malim situacijama, ali ovakav trenutak, pred milijunima ljudi, nikada nisam mogla ni zamisliti.''

Publika je plakala, a žiri bio vidno dirnut. Martinin komentar da je njezin supertalent zapravo biti mama posebno ju je ganuo.

''Martina me duboko dirnula jer sam baš tada shvatila koliko se moja uloga majke i umjetnice može spojiti u jedno. Biti mama jest moj najveći supertalent i čuti to od nje, bilo je zaista posebno''.

Maja ju je opisala kao osobu s nevjerojatnom toplinom, a Snežana priznaje da se u njoj nešto promijenilo.

''Vjerujem da je sve energija i da svaki susret ostavlja trag. U meni se aktiviralo nešto novo, nešto što je oduvijek bilo tu, ali je sada oživjelo. Maja je u tom trenutku pokazala toliku širinu i toplinu da sam se osjećala kao da me obasjala svjetlom'.'

Davorova rečenica – "važno je sanjati, ali još važnije se probuditi i krenuti" – posebno joj je ostala urezana u pamćenje.

''To je za mene bio trenutak odluke da više ne čekam ničije dopuštenje. Kad sam sebi rekla da, kad sam odlučila prijaviti se na Supertalent, sve se promijenilo.''

A onda – zlatni gumb.

''U trenutku kada sam vidjela zlatne konfete kako padaju iza mene kroz glavu mi je prošlo doslovno cijelo moje djetinjstvo. Pomislila sam na svoju djecu i na to kako će, kad vide taj trenutak, možda osjetiti ono što sam ja tada osjetila – da je sve moguće'', rekla je Snežana s osmijehom.

Odmah nakon emisije počele su pristizati poruke podrške.

''Dobila sam mnogo poruka od žena, ali posebno od majki. Mnoge su mi rekle da su se kroz moj nastup osnažile i da su osjetile da mogu i one. Neke su me čak i tražile savjete, jer radim kao life coach. Pokrenula se prava energetska lavina puna emocije i ženske snage.''

Njezina djeca još uvijek nisu doživjela trenutak kada ju je na pozornici zasula kiša zlatnih konfeta jer se emisija u Crnoj Gori prikazuje s malim odmakom, no Snežana s nestrpljenjem čeka da zajedno pogledaju emisiju.

''Znam da će im to biti trenutak koji će pamtiti cijeli život.''

Glazba joj je, priznaje, uvijek bila način da pronađe sebe.

''Muzika mi svakodnevno pomaže da izrazim ono što osjećam i da iscijelim neke dijelove svog života. Svaka pjesma koja mi dođe u život kao da nosi neku moju priču.''

Na kraju, Snežana šalje poruku svim ženama koje se možda još uvijek boje zakoračiti prema svojim snovima:

''Nikada ne odustajte od sebe. Dovoljni ste baš takvi kakvi jeste. Ne morate ništa dodatno učiniti da biste bili vrijedni.''

Danas, nekoliko dana nakon emitiranja emisije, Snežana još uvijek sabire dojmove.

''Zamislite – jučer sam bila mama koja ide na igralište, a danas mi prilaze nepoznati ljudi s osmijehom. Nikada nisam težila popularnosti, samo autentičnosti. Sada puštam da me život vodi. Što god da dođe – dočekat ću s osmijehom i zahvalnošću jer već sada osjećam da mi se ostvario jedan od najvećih snova.''

