Razgovarali smo s majkom Snežanom koja je osvojila srca hrvatske publike: ''Nikada nisam težila popularnosti''

Snežana Ljubojević, Supertalent Snežana Ljubojević, Supertalent Foto: Nova TV

Nakon što je svojim emotivnim nastupom osvojila publiku i žiri, Snežana Ljubojević postala je nova dobitnica zlatnog gumba u Supertalentu. U iskrenom razgovoru otkrila je kako je izgledao put do pozornice, što joj je prolazilo kroz glavu u tom trenutku i zašto vjeruje da je svaki san ostvariv.

Intervju Snežana Ljubojević: ''Toliko ljubavi i podrške nisam očekivala''
