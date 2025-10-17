Divna Snežana je primjer da se snovi doista mogu i ostvariti kada u njih čvrsto vjeruješ!

Svojim iskrenim nastupom i dirljivom životnom pričom, Snežana Lubojević osvojila je srca žirija i publike u Supertalentu. Njezine riječi o majčinstvu, hrabrosti i vjeri u snove pretvorile su pozornicu u trenutak čiste emocije – i donijele joj zlatni gumb.

Zadnji nastup u četvrtoj emisiji showa Supertalent donio je pravu emociju i snažnu poruku o ljubavi, hrabrosti i snovima. Na pozornicu je stala Snežana Lubojević, koja je svoj nastup posvetila svojoj djeci i svima koji vjeruju da nikada nije kasno slijediti svoje snove.

Od samog početka Snežana je otvoreno govorila o razlozima zbog kojih se odlučila prijaviti u show.

''Svoj nastup posvećujem svojoj djeci. Došla sam poslati poruku da je sve moguće, i da nikad ne prestanemo sanjati'', poručila je Snežana.

Njezine riječi odmah su izazvale simpatije publike, a zatim je podijelila i svoju životnu priču - onu koja stoji iza njezina dolaska na pozornicu.

''Moja misija je da pokažem da je sve moguće, kako ne moramo biti jedna uloga. Kada smo mi ispunili nešto za sebe, mi samim time dajemo primjer i našoj djeci. Ja sam s 21 godinom rodila svoje prvo dijete i udala se. Devet godina kasnije tu je troje djece. Razmišljala sam da možda neću imati priliku izraziti tu svoju strast i ljubav prema pjevanju i muzici. Međutim, sasvim spontano se desio ovaj trenutak audicije za Supertalent, i osjetila sam poziv duše da je to taj trenutak'', rekla je Snežana.

Tijekom i nakon njezine izvedbe, žiri je bio vidno ganut, a Martina Tomčić prva je progovorila o emociji koju je Snežana prenijela.

''Ja bih samo kratko prokomentirala poruku koju sam ja dobila od vas, a to je da nije potrebna niti ludost niti hrabrost, nego samo autentičnost i pokazati iskrenu emociju. A to koliko su majke hrabre, koliko djeca mogu biti motivator za osobne tektonske poremećaje u našem životu – to zna samo svaka majka. I vaš talent možda je pjevanje, ali vaš supertalent je biti mama''.

Publika je burno zapljeskala, a emocije su ispunile cijeli studio.

Na Martinin emotivni komentar nadovezala se Maja Šuput, koja je Snežanin nastup opisala kao iznimno dirljiv.

''Ja sam netko tko je jako veseo, i ja isto otkad sam postala mama isto se plačem kad vidim glupost neku, a nije me generalno baš tako lako rasplakat. Međutim, ja ne znam je li to kroz tu energiju, ja sam osjetila tu tvoju energiju i vibru. A pjevaš maestralno, i taj razlog zbog kojeg si rekla da si došla – ja jedva čekam da opet dođeš i dovedi to svoje troje djece''.

Davor Bilman nadovezao se s kratkom, ali snažnom porukom.

''Jako je važno sanjati, ali još je važnije se probuditi i krenuti''.

Njegove riječi sažele su ono što je Snežanin nastup prenio svima koji su ga gledali – vjeru u sebe i snagu da se krene naprijed, bez obzira na prepreke.

Zlatni gumb za Snežanu

Nakon što su emocije ispunile dvoranu, stigao je i trenutak koji nitko nije očekivao – Snežana je dobila zlatni gumb.

Publika je ustala na noge, a Snežana je sa suzama u očima primila ovacije, pokazujući da se snovi zaista mogu ostvariti kada u to čvrsto vjeruješ.

Njezina poruka o hrabrosti, majčinstvu i autentičnosti odjeknula je jače od svake note – a večer je završila u suzama radosnicama i zlatnom sjaju koji Snežana neće nikada zaboraviti.