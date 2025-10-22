U čemu je caka? Novi video kćeri Harisa Džinovića pogledalo je pola milijuna ljudi!

Đina Džinović vratila se na TikTok i odmah postala viralna, pogledajte video koji je objavila.
Mlada influencerica obrisala je sve sa svog profila, a sada objavila novi video koji je odmah postao viralan. Pogledalo ga je pola milijuna ljudi.
Đina Džinović Foto: Instagram
U videu se nalazi ona s prijateljem, a jedno drugo gurnuli su na ulici uz opis ''Bježi, mislit će da smo u vezi''. Đina je u videu ozbiljno pala, a svi komentiraju i da žele vidjeti njen mobitel koji je također tresnuo o pod.
''Naš najveći problem'', napisala je u opisu.
''Kako je graciozno tresnula telefon'', ''Hoćemo vidjeti telefon'', ''Vratila se boginja'', pišu joj u komentarima.
Podsjetimo, Đina trenutno živi s majkom Melinom u Monaku, gdje se Melina preselila nakon razvoda s pjevačem Harisom Džinovićem.
In Magazin: Melina i Haris Džinović - 1 Foto: In Magazin
Proteklih dana regionalni mediji raspisali su se i da se Melina udaje za 25 godina starijeg biznismena. Više pročitajte OVDJE.
Kako je njene zaruke komentirao Haris, pogledajte OVDJE.
Melina Džinović - 3 Foto: melina.dzinovic.fp/Instagram
Haris Džinović - 1 Foto: F.S./ATAImages/Pixsell
