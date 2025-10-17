Haris Džinović komentirao zaruke bivše supruge, iskreno je rekao što misli

Haris Džinović nije izbjegao komentirati novu ljubav svoje bivše supruge Meline, iskreno je rekao što misli.

Poznati pjevač Haris Džinović otvoreno je komentirao zaruke svoje bivše supruge Meline, koje su izazvale pravu buru u medijima.

Izjavio je da prošlost ne može mijenjati, ali i dao naslutiti da nije isključio mogućnost novog braka.

Melina i Haris Džinović Foto: Danijel Soldo/Cropix

Na pitanje o Melininu novom zaručniku, Haris je odgovorio smireno i odlučno.

''Nemam pojma, vjerujte mi, to je moja prošlost, niti me zanima, ja s prošlošću ne mogu ni da razgovaram, ni da kalkuliram, ni da je mijenjam'', prenosi Blic.

Melina Džinović - 3 Foto: melina.dzinovic.fp/Instagram

Zanimljivo, pjevač nije odbacio mogućnost novog braka. Ipak, odmah je naglasio da bi fizički izgled i privlačnost bili važan faktor u odluci.

''Sve je moguće. Prva stavka je fizički izgled i privlačnost pa onda treba progovoriti i vidjeti kakvi su karakteri u pitanju.''

Haris Džinović - 1 Foto: F.S./ATAImages/Pixsell

Haris je, uz svoje komentare, spomenuo i dobar odnos s Melinom i dodao da ne postoji sukob između njih, posebno kad je riječ o njihovoj zajedničkoj kćeri Đini. S njim je bio i njegov sin.

''Tu je večeras i Kan, prija mi to što je tu. Đina i ja nemamo nikakvih sukoba, ona sa svojih 22 godine ima prava birati gdje će živjeti, može se i udati u tim godinama. Podržavam to u svakom slučaju. Nisam tip koji zabranjuje i ne da, ja sam za dobar dijalog.''

Haris i Melina Džinović - 2 Foto: Antonio Ahel/Pixsell

Melina Džinović - 1 Foto: melina.dzinovic.fp/Instagram

Melina je svoje zaruke proslavila u Monaku, zajedno sa svojim izabranikom, biznismenom koji ima 69 godina. Tko je on, pročitajte OVDJE.

Haris i Melina Džinović - 1 Foto: Instagram

Novi par već je počeo planirati i vjenčanje, a detalje koji su otkriveni pogledajte OVDJE.

