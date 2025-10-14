Zaručila se bivša supruga Harisa Džinovića! U bračnu luku uplovit će sa starijim milijunašem

Melina Džinović zaručila se u Monaku za uspješnog srpskog poduzetnika, s kojim živi u luksuznom stanu u Monte Carlu.

Bivša supruga pjevača Harisa Džinovića, modna dizajnerica Melina Galić (44), pronašla je novu ljubav u Monaku.

Prema pisanju Kurira, Melina se proteklog vikenda zaručila za uspješnog srpskog poduzetnika (69), s kojim već dulje vrijeme živi na luksuznoj adresi u Monte Carlu. Zaruke su proslavili u intimnom krugu prijatelja, daleko od znatiželjnih pogleda javnosti.

Nakon razvoda od pjevača, s kojim ima dvoje djece, Melina je napustila Beograd i preselila se na Azurnu obalu. Sa svojim partnerom živi u elegantnom stanu s pogledom na more i poznatu monegašku aleju. Iako njegov identitet nije službeno otkriven, izvori bliski paru tvrde da se radi o poznatom i uglednom imenu u poslovnim krugovima Srbije.

Tijekom ljeta par je, navodno, krstario Mediteranom na njegovoj 48-metarskoj jahti, uživajući u odmoru i privatnosti. Njihova veza, kažu prijatelji, iako diskretna, postala je vrlo ozbiljna – što potvrđuju i zaruke.

Melina i dalje aktivno radi u modi te je, uz podršku zaručnika, pokrenula butik u Monaku, unutar jedne konceptualne trgovine u kojoj prodaje vlastite kreacije. Kako tvrde susjedi, upravo joj je partner pomogao da se probije na inozemno tržište i predstavi svoj dizajn u svijetu visoke mode.

Prema riječima poznanika, poduzetnik je potpuno zaljubljen u Melinu i trudi se udovoljiti svakoj njezinoj želji.

"Rijetko ih se viđa u javnosti, ali on je iznimno pažljiv i galantan. Na prvi pogled vidi se koliko mu znači", otkrila je jedna susjeda iz Monte Carla.

