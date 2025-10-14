Kako izgleda stariji sin Gorana Ivaniševića? Ponosni otac pohvalio se velikim novostima

Goran Ivanišević na društvenim je mrežama objavio fotografije sa svojim sinom te otkrio veliku novost.

Naš proslavljeni tenisač i trener Goran Ivanišević podijelio je s pratiteljima na Instagramu dirljivu objavu posvećenu svom 18-godišnjem sinu Emanuelu, koji se nalazi pred velikom životnom prekretnicom – odabirom fakulteta.

Uz niz fotografija iz Amerike, gdje su zajedno obilazili nekoliko sveučilišta, Goran je napisao i nekoliko emotivnih riječi.

Goran Ivanišević - 1 Foto: Antonio Balic / CROPIX

"Deset dana, pet vrhunskih škola i nevjerojatni ljudi koji su Mančiju i meni priredili nezaboravno iskustvo. Veliko hvala svima koji su ovo omogućili nama obojici. Sada je red na Mančiju da odabere svoj 'dom daleko od doma' za iduće razdoblje i ono što će biti iskustvo koje mijenja život. Odluka neće biti nimalo laka'', napisao je na Instagramu.

Fotografije pokazuju oca i sina u ležernom, ali emotivnom tonu – nasmijani, opušteni i očito ispunjeni važnim trenucima koje će obojica dugo pamtiti. Goran ne skriva ponos, a Emanuel je očito na dobrom putu da zakorači u novo poglavlje svog života.

Goran i Emanuel Ivanišević Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Goran i Emanuel Ivanišević Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Podsjetimo, Goran je Emanuela dobio s bivšom suprugom Tatjanom Dragojević, a zajedno imaju i kćer Amber Mariju. Goran se s radijskom voditeljicom Nives vjenčao 2017. godine, a s njom je 2018. dobio sina Olivera.

Goran i Nives Ivanišević na Maldivima - 3 Foto: Nives Ivanišević/Instagram

Goran i Nives Ivanišević Foto: Antonio Balic / CROPIX

