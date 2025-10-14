Nekad kult, danas prošlost: MTV zatvara poglavlje koje je promijenilo glazbu zauvijek

Paramount Global objavio je kako će ugasiti pet glazbenih kanala MTV-a, čime je označio kraj 44 godine duge povijesti.

Televizijski velikan MTV nekada je bilo glavno mjesto za koje su se glazbenici tukli i nadali kako će upravo tamo njihova pjesma biti emitirana, bilo da se radi o danu ili večeri. Nakon 44 godine došao je kraj jedne ere.

Vlasnik MTV-a, Paramount Global, objavio je kako će nakon 44 godine emitiranja ugasiti kultne glazbene kanale – MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV i MTV Live, a posljednji dan emitiranja bit će 31. prosinca ove godine. Ovaj potez dio je agresivnih mjera smanjenja troškova Paramount Globala, koji se spaja s tvrtkom Skydance Media, a jedan od razloga utjecaja na odluku bio je sve veće korištenje digitalnih glazbenih platformi.

Priča o Music Television, kako je glasilo puno ime MTV-a, započela je 1. kolovoza 1981. kada je lansiran u SAD-u riječima "Ladies and gentlemen, rock and roll", nakon čega je emitirana pjesma "Video Killed the Radio Star" grupe The Buggles. Njegov prepoznatljiv logo MTV s astronautom ubrzo je postao zaštitni znak za koji se nije ni znalo koliko će utjecati kasnije.

Popularnost MTV-a vrlo brzo skočila je u visine, zbog čega su 1984. pokrenute prve nagrade – Video Music Awards (VMA), na kojima je Madonna izvela svoj provokativni nastup za pjesmu "Like a Virgin". Kanal se iskazao i godinu poslije kada je posvetio cjelodnevni program koncertu Live Aidu te time definirao pop-humanitarizam.

U ovim vremenima na MTV-u se emitirala glazba iz cijelog svijeta, pa su već u ranim danima emitirane pjesme i naših izvođača. U sklopu europskih glazbenih blokova, i to tri godine prije lansiranja MTV Europe, 1984. je emitiran prvi singl jednog hrvatskog izvođača. U pitanju je "Program tvog kompjutera" grupe Denis & Denis iz 1984., dok je na MTV Europe, lansiranom 1987., prvi hrvatski izvođač emitiran na tom kanalu bio Psihomodo Pop s "Ja volim samo sebe".

Ubrzo je uslijedio i prvi specijalizirani kanal MTV Raps, posvećen hip-hopu, a 1989. pokrenut je serijal koji je mnogima promijenio karijere. MTV Unplugged donio je mnoge akustične glazbene trenutke, a pripomogao je bendovima poput Nirvane i Pearl Jama da uđu u mainstream.

Unatoč progresivnosti, i MTV je imao svoje prste u cenzuri glazbenika. Jedna od tih pjesama je "Jeremy" grupe Pearl Jam, čiji je spot režirao Chris Cuffaro, a koji prikazuje ključni trenutak u kojem Jeremy stavlja pištolj u usta i povlači obarač. MTV nije dopustio da se taj kadar prikaže kako jest, pa je scena uređivana (zumiranjem na Jeremyjev lice, bez eksplicitnog prikaza pištolja) da se ukloni vidljivost oružja u ustima, a u dogovoru s diskografom Epic Records koristio je verziju spota koji je režirao Mark Pellington.

Cenzuri nije pobjegla ni Madonna, čiji je spot za pjesmu "Justify My Love" zabranjen za emitiranje, što je potaknulo rasprave o granicama videa.

U devedesetima započela je transformacija glavnog kanala u ono što je danas, s koncentracijom na reality emisije i satirične serije. Unatoč tomu, glazba je i dalje bila donekle u fokusu, pa je 1994. pokrenuta dodjela drugih nagrada – Europe Music Awards (EMA), što je čini simbolom globalne ekspanzije brenda. U sklopu toga osnovana je i MTV Adria, namijenjena tržištu zemalja bivše Jugoslavije, a prvi hrvatski izvođač emitiran na tom kanalu bila je grupa Jinx s pjesmom "Tamo gdje je sve po mom". Isti je bio ugašen krajem 2017. godine.

Ipak, MTV je pomicao svoj fokus, pa je glazbu emitirao na specijaliziranim kanalima, dok je glavni kanal bio prepun reality emisija, uz poneku glazbenu emisiju poput TRL-a.

S druge strane, nagrade su donosile trenutke koji se i danas pamte. Tu je Britney Spears, koja je jedne godine nosila pitona na rukama dok je pjevala "I'm a Slave 4 U", a dvije godine kasnije sočno je poljubila Madonnu. I Lady Gaga je imala svoje trenutke poput nastupa za "Paparazzi" i haljinu napravljenu od mesa, a neslavni nastup Miley Cyrus i Robina Thickea ostao je u povijesti zbog njezina twerkanja. Bilo je tu i upada kontroverznih repera dok su drugi izvođači primali nagrade, a bilo je i objava trudnoća.

U protekla četiri i pol desetljeća MTV je popularizirao glazbeni spot kao umjetnički i marketinški format te lansirao generacije redatelja (David Fincher, Spike Jonze, Hype Williams) i postavio standarde za pop-star narative. Pad popularnosti zbog reality emisija i smanjenja glazbenih programa te uzdizanje formata poput streaminga i YouTubea natjerao je mnoge na zaključenje jednog važnog poglavlja glazbene industrije.

