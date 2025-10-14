Šuput je prije četiri godine predvidjela da će za ovim Slavoncem vrištati curice i bila je u pravu!

Mladi Slavonac zaludio je društvene mreže svojim glasom, ali i karizmom.

Mladog glazbenika Jakova Jozinovića iz Vinkovaca, koji ima tek 20 godina, preko noći je proslavila emotivna izvedba pjesme "Olivera", koja je postala viralna na društvenim mrežama i osvojila tisuće pregleda.

Njegova iskrena interpretacija i posebna boja glasa odmah su ga izdvojili, a publika se sada s pravom pita – tko je zapravo mladić koji je mnoge rasplakao tek jednom pjesmom?

Jakov Jozinović - 7 Foto: In Magazin

Ovaj talentirani student političkih znanosti svoje je glasovne sposobnosti prije četiri godine pokazao u Supertalentu.

''Sa 16 godina je to bio jako velik zalogaj, moram priznati, jako veliki auditorijum, jako velika publika gdje ti nisi siguran što zapravo publici iznijeti i što njima donijeti. A jedino što sam znao je donijeti im iskrenost i emociju i to mi je drago što je tako bilo, ali definitivno jedno iskustvo koje me izgradilo'', rekao je svojedobno za naš IN magazin.

A Maja Šuput tada mu je rekla da je netko za kim će djevojčice vrištati.

"Smatram da u poslu kojim se želim baviti nemaš izbora hoće li te netko obožavati ili mrziti. Oboje dođe istovremeno te sam spreman na to. Naravno da bi mi bilo drago imati ljude koji me vole i podržavaju", rekao nam je Jakov prije četiri godine, a Maja je itekako bila u pravu.

Jakov Jozinović Foto: DNEVNIK.hr

Jakov Jozinović Foto: Nova TV

Sve veća popularnost ovog 20-godišnjaka odrazila se i na njegov inbox, koji je zatrpan brojnim porukama obožavateljica.

''Pa slatke su mi kad mi se jave da bi me ženile sutra, to mi je zanimljivo recimo. A ono, uvijek bude nekih poruka, ali to je sve isto ono nekako normalno i valjda sastavni dio toga svega, ali da, naravno da se zbog njih to sve najviše pokreće i radi. Cijela ova industrija'', priznao je Jakov za naš IN magazin.

A svim znatiželjnim obožavateljicama možemo reći kako je Jakov slobodan. I nije u aktivnoj potrazi za onom pravom!

''Ja mislim da se djevojka ne traži, ja mislim da to dođe. I to je možda jedan od razloga zašto ja trenutno jesam slobodan jer ne potencijam to. Znači, znači ako to dođe i ako to dođe prirodno, iskreno, apsolutno ću to punih ruku, raširenih ruku prihvatiti'', otkrio nam je.

Karizmatični mladić otkrio nam je i da uskoro stiže njegova autorska glazba. U studiju mu najveću potporu daje prijatelj i kolega glazbenik Matija Cvek.

''S Cvekom ćemo raditi sve što možemo. On će mi pomoći u svemu, što god može. Vjerujem mu i vjerujem da će ta glazba biti iskrena, emotivna i dobra i da će to trajati'', priznao nam je.

Ovaj mladić već niže uspjehe i na koncertnim pozornicama – njegovi nastupi u Sarajevu, Splitu, Beogradu, Mariboru i Ljubljani rasprodani su u rekordnom roku.

Rasprodane ulaznice jasno pokazuju da ovaj 20-godišnji glazbenik iz Vinkovaca nije samo TikTok senzacija, već novo ozbiljno ime regionalne scene koje publika želi čuti uživo.

Na Instagramu ga prati 110 tisuća pratitelja, a na TikToku 119 tisuća.

