Priča iz ljekarne o Halidu dokaz je kakav je bio čovjek: ''Imao je srce veće od džepa''

Nakon Halidove smrti u javnost su isplivale brojne priče o njemu, o kojima nikada javno nije govorio.

Nakon smrti Halida Bešlića u javnost sve više izlaze na vidjelo njegova brojna dobra djela. Ljudi se prisjećaju njegove skromnosti, pomoći koju je pružao onima u nevolji i dobrote, koju nikada nije isticao.

Upravo jedna takva priča dolazi iz ljekarne u Semizovcu, mjestu u općini Vogošća. Na društvenim mrežama podijelila ju je bivša zaposlenica, Lela Delalić Šurković.

"Dok sam radila u ljekarni u Semizovcu, Halid Bešlić je bio naš redoviti posjetitelj. Zamislite kakav je to čovjek bio da nikada, ali baš nikada nije dozvolio da pacijent koji se u tom trenutku zatekne s njim u ljekarni plati svoj račun", napisala je.

"Znalo je to biti po petero ljudi, znali su biti jako veliki iznosi, pacijenti bez zdravstvenog osiguranja koji su kupovali inzulin, Halid im je platio sve i tako SVAKI put, ne jednom, SVAKI PUT", rekla je.

"To je čovjek koji je imao srce veće od džepa, dušu čistu kao prvi snijeg i zato će zauvijek živjeti u našim srcima, u svojim pjesmama uz koje smo odrasli. Da mi je netko rekao da može otići netko tko nije rodbinski tvoj, a da je duša ovako tužna, ne bih mu vjerovala. Halide, ljudino, hvala ti za sve", zaključila je.

