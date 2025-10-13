Ovo je najtužnija priča nakon Halidove smrti: ''Našao ga je negdje na ulici...''

Odlazak Halida Bešlića osjetio je i njegov pas Bendžo, priča je ovo koja će vas rastužiti.

Da je pas čovjekov najbolji prijatelj dokazuje i ova priča.

Naime, bosanskohercgovačka televizija Face TV snimila je prilog koji je potresao gledatelje nakon smrti Halida Bešlića.

Halidov prijatelj Vlado Pejić otkrio je tužne detalje. Halidov pas Bendžo koji živi u rodnom mjestu preminulog pjevača, tuguje za svojim vlasnikom.

''Bendžo je Halidov pas, star 15 godina. Vidite da već teško hoda, ali što ćete, tako je to. Legne i ne može dalje. Njega je Halid prije 15 godina našao negdje na ulici, donio ga ovdje i othranio. Sada je ostario, ali kako se Halid razbolio, a naročito nakon što je preminuo, Bendžo ne jede, niti vodu pije'', kaže Vlado.

''Vidite da jednostavno ne želi. Nemam vam što reći. Služio nas je, igrali smo se 15 godina. On je svoju misiju kod nas odradio i to pošteno. Ovoga trenutka već su se dva, tri veterinara javili iz Vogošće da će ga pregledati i da pomognu koliko se može.''

Halid je na vječni počinak sahranjen na groblju Bare u Sarajevu.

Na Halidovom ispraćaju nije bila njegova supruga Sejda.

Halidov lijes u grob je spustio njegov sin

