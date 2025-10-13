Prizori obišli svijet: Pogledajte kako je Sarajevo izgledalo na dan ispraćaja omiljenog pjevača

Pogled iz zraka na ispraćaj Halida Bešlića Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Pjevač Halid Bešlić ispraćen je na posljednji počinak u Sarajevu, prizori iz tog grada pamtit će se vječno

Kralj narodne glazbe Halid Bešlić u Sarajevu na groblju Bare ispraćen je na posljednji počinak.

Tijekom cijelog dana u ovom gradu okupljale su se horde ljudi kako bi mu odali počast.

Pripreme za ispraćaj Halida Bešlića - 5 Foto: Duje Klarić / CROPIX

Komemoracija koja je održana u Narodnom pozorištu bila je neopisivo emotivna, a sve je posebno rasplakao govor Dina Merlina.

Dino Merlin Foto: Nidal Saljic/POOL/PIXSELL

Do groblja su pjevača kroz Sarajevo ispratile tisuće ljudi, a prizore iz zraka pogledajte OVDJE.

Ispraćaj Halida Bešlića - povorka - 5 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL

Naposljetku, uz svoju pjesmu ''Romanija'', Halid je pokopan u 15 sati, a njegov lijes u grob je spuštao i njegov sin jedinac Dino.

Pogreb Halida Bešlića - 1 Foto: Nidal Saljic/Pixsell

Prizori iz Sarajeva obišli su svijet, a fotografije koje će se pamtiti još godinama pogledajte u nastavku.

Komemoracija za Halida Bešlića - 4 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Komemoracija za Halida Bešlića - 2 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Emir Hadžihafizbegović Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Pripreme za ispraćaj Halida Bešlića - 1 Foto: Duje Klarić / CROPIX

Pripreme za ispraćaj Halida Bešlića - 5 Foto: Duje Klarić / CROPIX

Dženaza Halida Bešlića - 4 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Dženaza Halida Bešlića - 6 Foto: Duje Klarić / CROPIX

Dženaza Halida Bešlića - 7 Foto: Duje Klarić / CROPIX

Dženaza Halida Bešlića - 9 Foto: Duje Klarić / CROPIX

Komemoracija Halida Bešlića - 2 Foto: Nidal Saljic/POOL/PIXSELL

Komemoracija Halida Bešlića - 4 Foto: Nidal Saljic/POOL/PIXSELL

Komemoracija Halida Bešlića - 8 Foto: Nidal Saljic/POOL/PIXSELL

Dženaza Halida Bešlića - 1 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Unuk i unuka Halida Bešlića Foto: Nidal Saljic/POOL/PIXSELL

Unuk i unuka Halida Bešlića Foto: Nidal Saljic/POOL/PIXSELL

Dino Merlin Foto: Nidal Saljic/POOL/PIXSELL

Emir Hadžihafizbegović Foto: Nidal Saljic/POOL/PIXSELL

Dražen Žerić Foto: Nidal Saljic/POOL/PIXSELL

Dženaza Halida Bešlića - 4 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL

Dženaza Halida Bešlića - 8 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL

Ispraćaj Halida Bešlića - povorka - 2 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL

Pogled iz zraka na ispraćaj Halida Bešlića Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Ispraćaj Halida Bešlića - povorka - 5 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL

Pogled iz zraka na ispraćaj Halida Bešlića Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Pogreb Halida Bešlića - 2 Foto: Nidal Saljic/Pixsell

Pogreb Halida Bešlića - 1 Foto: Nidal Saljic/Pixsell

Pogreb Halida Bešlića Foto: Duje Klaric / CROPIX

Pogreb Halida Bešlića - 3 Foto: Nidal Saljic/Pixsell

Pogreb Halida Bešlića Foto: Antonio Balic / CROPIX

Pogreb Halida Bešlića, Enis Bešlagić Foto: Duje Klaric / CROPIX

Pogreb Halida Bešlića, Dino Merlin Foto: Duje Klaric / CROPIX

Dženaza Halida Bešlića - 3 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Dženaza Halida Bešlića - 2 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Pogled iz zraka na groblje Bare - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Pogled iz zraka na groblje Bare - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Pogled iz zraka na groblje Bare - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

