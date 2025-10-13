Prizori obišli svijet: Pogledajte kako je Sarajevo izgledalo na dan ispraćaja omiljenog pjevača

Pjevač Halid Bešlić ispraćen je na posljednji počinak u Sarajevu, prizori iz tog grada pamtit će se vječno
Tijekom cijelog dana u ovom gradu okupljale su se horde ljudi kako bi mu odali počast.
Komemoracija koja je održana u Narodnom pozorištu bila je neopisivo emotivna, a sve je posebno rasplakao govor Dina Merlina.
Do groblja su pjevača kroz Sarajevo ispratile tisuće ljudi, a prizore iz zraka pogledajte OVDJE.
Naposljetku, uz svoju pjesmu ''Romanija'', Halid je pokopan u 15 sati, a njegov lijes u grob je spuštao i njegov sin jedinac Dino.
Prizori iz Sarajeva obišli su svijet, a fotografije koje će se pamtiti još godinama pogledajte u nastavku.
