Svima su suze potekle kad je Merlin ispričao ovo o Halidu Bešliću

Dino Merlin rasplakao je sve u Narodnom pozorištu tijekom svog govora na komemoraciji za Halida Bešlića.

Halid Bešlić preminuo je u utorak, 7. listopada, u dobi od 71 godinu nakon teške bolesti, a uoči dženaze i sprovoda održana je komemoracija u Narodnom pozorištu.

Brojni poznati i slavni iskoristili su priliku da još jednom izraze sućut Halidovu sinu Dini i njegovoj obitelji, a neki od njih održali su emotivne govore.

Galerija 33 33 33 33 33

Komemoracija za Halida Bešlića - 1 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Komemoracija za Halida Bešlića - 2 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Komemoracija za Halida Bešlića - 6 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Komemoracija za Halida Bešlića - 9 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Među njima je bio Dino Merlin, koji je prije samo nekoliko mjeseci na novom albumu "Mi" objavio duet s Halidom "Godino vrela".

Poručio je da su riječi riječi, ali slike i osjećaji govore više.

Dino Merlin i Halid Bešlić Foto: Urša Premik/PR

Pogledaji ovo Celebrity Tko je sve stigao u Sarajevo reći posljednje zbogom legendarnom Halidu?

"Podijelit ću slike i trenutke kada sam posljednji put vidio Halida. Topla soba, oktobarska noć, neka blagost u njoj, kroz san mu se omakla psovka kada smo ga okretali na bok, nasmijali smo se. Milovao sam mu kosu, ruke i stopala", kazao je Merlin te rasplakao gotovo sve u Narodnom pozorištu.

Komemoracija za Halida Bešlića - 5 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Komemoracija za Halida Bešlića - 6 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Komemoracija za Halida Bešlića - 2 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Komemoracija Halida Bešlića Foto: Antonio Balic / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Halidovi unuci s gradonačelnikom Sarajeva izašli na pozornicu: ''Mali smo, voljeli bismo da si tu''

Istaknuo je da mu je pričao fore Nazifa Gljive i Abdulaha Sidrana te da su se smijali kako ne bi plakali.

"Da prevarimo bol, da ne prevarimo smrt. Donio sam mu čokoladu Merci. Merci, Halide, hvala, Halide. Nosio je priglavke, kakav je minimalizam, tako posebno, tako potrebno kao brašno, sol. Putuj, bijela ptico, putuj u dženetski vinograd, mnogo će vode Bosnom proteći dok se netko takav rodi. Gdje god da si, voljen da si", zaključio je svoj govor Dino Merlin.

Cijeli govor možete pogledati OVDJE.

Kako se ranije oprostio od Halida, pogledajte OVDJE.

Govor je držala i Halidova 11-godišnja unuka Lamia, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Prizor iz Pariza koji se neće zaboraviti! Halidov ''Čardak'' zasvirao ispred Eiffelova tornja

1/39 >> Pogledaji ovu galeriju +34 Celebrity Kći Šabana Šaulića prisjetila se očeva prijateljstva s Halidom Bešlićem

Pogledaji ovo Celebrity Uplakani građani Sarajeva ispred Narodnog pozorišta prate komemoraciju za Halida

Pogledaji ovo Celebrity Najtužniji prizor s Halidove komemoracije: Stolica njegove supruge ostala je prazna