Halidovi unuci s gradonačelnikom Sarajeva izašli na pozornicu: ''Mali smo, voljeli bismo da si tu''

Cijela regija zavijena je u crno nakon smrti Halida Bešlića, a na njegov ispraćaj došle su tisuće.

Sarajevo se oprašta od kralja narodne glazbe, Halida Bešlića, koji nas je napustio 7. listopada.

Komemoracija za Halida u Narodnom kazalištu u Sarajevu započela je u 11 sati, gdje su prijatelji, kolege i brojni obožavatelji izrazili počast glazbenoj legendi.

Komemoracija Halida Bešlića

Crne stolice u nekoliko redova bile su uredno poredane, a na svakoj od njih je bio položen bijeli ljiljan – simbol čistoće, poštovanja i tuge. Na velikim ekranima prikazivale su se fotografije Halida iz različitih razdoblja života. Upravo su tamo građani pratili komemoraciju.

Komemoracija Halida Bešlića

Poznata lica iz regije počela su pristizati.

U Sarajevo su stigli Hari Mata Hari, Željko Jokismović, Indira Levak, Džejla Ramović, Emir Hadžihafizbegović, Mladen Vojičić Tifa, Emina Jahović, Saša Matić, Haris Džinović.

Hari Mata Hari

Emir Hadžihafizbegović

Mladen Vojičić Tifa

Džejla Ramović

Emina Jahović

Željko Joksimović

Indira Levak

Hana Hadžiavdagić Tabaković

Komemoracija je započela minutom šutnje, kojom se odala počast preminulom glazbeniku, piše Dnevni avaz.

Zatim je na pozornicu izašao gradonačelnik Sarajeva, Samir Avdić, a uz njega su bili unuci Halida Bešlića.

''Deda, znaš, deda, znamo da si poseban. Puno ljudi te voli. Nismo bili ni svjesni koliko ih je. Govorio si, deda, moja Lamija je nadarena za glazbu, ali i jesam, jer imam i na koga biti. Tvoj Belmin, kako bi ti rekao 'moj lav', dedin lav. Voljeli bismo da si još dugo s nama. Nedostaješ nam jako. Znaš, deda, mama nam nije rekla u utorak da si nas napustio. Nije, deda, a mi smo znali. Šutjeli smo. Deda, ti si naša ljubav, ponos i štit. Znaš, mali smo, voljeli bismo da si tu, voljeli bismo. Kažu nam, tako mora bit, kažu, ali mi želimo da si još tu, deda. Volimo te'', rekla je Lamija, dok je uz nju stajao brat.

Haris Džinvić

Komemoracija za Halida Bešlića

Željko Komšić

Komemoracija za Halida Bešlića

Saša Matić

Halid i Sejda Bešlić

Enis Bešlagić

Dženaza Halida Bešlića

Dženaza Halida Bešlića

Sarajevski taksisti

Halidov ''Čardak'' zasvirao ispred Eiffelova tornja