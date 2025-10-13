Svi detalji pogreba Halida Bešlića: Očekuje se više od 30.000 ljudi!

Od glazbene legende koja nas je napustila 7. listopada danas će se oprostiti njegova obitelj, kolege, prijatelji i obožavatelji.

Danas će u Sarajevu biti ispraćen na vječni počinak Halid Bešlić, glazbena legenda čiji je glas obilježio generacije. Tisuće obožavatelja, obitelj te kolege i prijatelji iz cijele regije okupit će se kako bi mu odali posljednju počast.

U Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu proglašen je dan žalosti, a poznati su svi detalji pogreba, piše Klix.ba.

Galerija 30 30 30 30 30

Komemoracija će biti u 11 sati u Narodnom kazalištu, nakon čega slijedi dženaza (molitva i obred ukopa) u Gazi Husrev-begovoj džamiji te ukop na gradskom groblju Bare. Građani koji ne uspiju ući u Narodno kazalište, na Kazališnu trgu Susan Sontag bit će postavljeni LED ekrani za praćenje komemorcije.

Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Dženaza će se klanjati u 13:30 sati u haremu Gazi Husrev-begove džamije, a nakon toga povorka s vozilom u kojem će biti Halidovo tijelo kretat će se kroz Ferhadiju te će se kod Vječne vatre uključiti na glavnu ulicu.

"Tužna povorka ići će dalje prema Barama i svi građani koji se žele oprostiti od Halida Bešlića moći će to učiniti", poručili su iz Bešlićevog menadžmenta.

Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ukop je u 15 sati na gradskom groblju Bare, a prema pisanju tamošnjih medija, očekuje se više od 30.000 ljudi. Broj bi mogao biti i znatno već s obzirom na to da obožavatelji glazbenika pristižu iz cijele regije i svijeta.

Pogledaji ovo Celebrity Trenutak koji je sve zabrinuo: Emiru Hadžihafizbegoviću pozlilo na oproštaju od Halida u Sarajevu

Pred policijskim službenicima Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo jedan je od najzahtjevnijih zadataka, s obzirom na kompleksnost ovog događaja. Kako su naveli iz MUP-a KS, od 9 do 12:30 doći će do izmjene režima prometa u ulicama Branilaca Sarajeva i Kulovića. Uputili su i apel građanima koji na dženazu dolaze osobnim vozilima da ih parkiraju dalje od stare gradske jezgre kako bi se izbjegle dodatne gužve.

Pogledaji ovo Celebrity Halidov sin jedinac s obitelji došao na oproštaj od svog oca u Sarajevu

Pojačan promet očekuje se na svim pravcima koji vode prema gradskom groblju Bare, a regulirat će ga policijski službenici.

"Na magistralnoj cesti M18, na dionici Vogošća - Bare, zbog očekivanog povećanog priljeva vozila, moguće je privremeno preusmjeravanje teretnih motornih vozila na alternativne pravce", poručili su.

Halid Bešlić s unučadi - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Najavljeno je i da će u ulicama Jukićeva, Betanija i Dejzina Bikića, ovisno o procjeni na terenu, promet biti privremeno izmijenjen. U ulici Alipašina, u razdoblju od 12 do 17 sati, bit će zabranjen promet za teretna vozila, koja će se preusmjeravati na alternativne pravce.

"Zbog velikog interesa i sigurnosti građana, ističemo da je upotreba dronova iznad skupa ljudi, na svim spomenutim lokacijama, strogo zabranjena", dodali su iz Uprave policije KS, zahvalivši građanima na suradnji i razumijevanju.

Halid Bešlić Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Tevhid (zajednička molitva za dušu preminule osobe) proučit će se nakon ikindija-namaza (poslijepodnevne dnevne molitve) u 16 sati u Gazi Husrev-begovoj džamiji.

Pogled iz zraka na Srajevo - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 10 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Shrvana Hanka Paldum snimljena među Sarajlijama koji su rekli zbogom Halidu. O tome smo pisali OVDJE.

OVDJE pogledajte prizore tuge i poštovanja prema Halidu iz cijele regije.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Jelena Rozga bila je među mnoštvom koje je pjevalo Halidu, objavila je snimke!

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Tko je tinejdžerica koja osvaja svijet ljepote? Njezini proizvodi završili su na policama luksuznog lanca

Pogledaji ovo Celebrity Tarik Filipović doživio snažan trenutak na skupu za Halida, snimka govori sve!