Proglašen Dan žalosti za Halida Bešlića, evo kad će se održati

Nakon smrti Halida Bešlića proglašen je Dan žalosti, zbog njegovog odlaska tuguje cijela regija.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučila je proglasiti 13. listopada Danom žalosti za Halida Bešlića koji će se primijeniti na područje cijelog entiteta, navodi N1.

Istog dana održat će se i posljednji ispraćaj poznatog glazbenika.

Halid Bešlić Foto: Robert Anic/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Ova je odluka donesena na telefonskoj sjednici Vlade Federacije BiH, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usuglasilo proglašenje Dana žalosti na nivou cijele države. Razlog tomu je taj što HDZ-ova predsjedavajuća Bojana Krišto nije ovaj prijedlog uvrstila kao točku dnevnog reda na jučerašnjem održavanju sjednice.

Pogledaji ovo Celebrity Opet kopiraju? Harry i Meghan posljednjom izjavom ponovno na meti kraljevskih fanova

U spomen na preminulog pjevača, kanton Sarajevo već je ranije donio odluku da se dan njegovog ispraćaja proglasi Danom žalosti.

Halid Bešlić Foto: Dnevnik Nove TV

Halid Bešlić Foto: In Magazin

Ovaj će se dan obilježiti spuštanjem zastave na pola koplja na institucijama Federacije Bosne i Hercegovine. Sve kulturne ustanove, medijske kuće i organizatori javnih zbivanja morat će svoje događaje prilagoditi toj prilici.

Poznati su i svi detalji pogreba Halida Bešlića, tužna povorka proći će kroz centar Sarajeva. Više pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Dirljiva priča Seje Sexona o Halidu dokaz je kakav je bio čovjek: ''Još je rat trajao...''

Poznato je i da će se komemoracija istoga dana održati s početkom u 11 sati u Narodnom kazalištu Sarajevo.

Enis Bešlagić poziva na okupljanje za Halida diljem regije. Više detalja pronađite OVDJE.

Halid Bešlić Foto: PR

Kako su izgledali posljednji Halidovi nastupi u Hrvatskoj, pogledajte OVDJE.

Galerija 21 21 21 21 21

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Je li otišla predaleko? Golišave fotke Bieberove supruge prikupile hrpu kritika

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Gdje je djevojčica kojoj su tepali da je najljepša beba na svijetu?

Pogledaji ovo Celebrity Novi problemi za supruga Blanke Vlašić! Sud otkrio pikanterije nakon incidenta za volanom