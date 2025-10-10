Proglašen Dan žalosti za Halida Bešlića, evo kad će se održati

Nakon smrti Halida Bešlića proglašen je Dan žalosti, zbog njegovog odlaska tuguje cijela regija.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučila je proglasiti 13. listopada Danom žalosti za Halida Bešlića koji će se primijeniti na područje cijelog entiteta, navodi N1.3 vijesti o kojima se priča ''Djelujem iz sjene...'' Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca imamo i datum Jedan od najtraženijih pjevača u regiji stiže u zagrebačku Arenu: ''Bit će to večer ispunjena emocijama'' preslatko! Hercegovka koju regija obožava pokazala kako je suprug dočekao nju i sinčića iz rodilišta!
Istog dana održat će se i posljednji ispraćaj poznatog glazbenika.
Halid Bešlić Foto: Robert Anic/PIXSELL
Halid Bešlić Foto: Borna jaksic/PIXSELL
Ova je odluka donesena na telefonskoj sjednici Vlade Federacije BiH, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usuglasilo proglašenje Dana žalosti na nivou cijele države. Razlog tomu je taj što HDZ-ova predsjedavajuća Bojana Krišto nije ovaj prijedlog uvrstila kao točku dnevnog reda na jučerašnjem održavanju sjednice.
Pogledaji ovo Celebrity Opet kopiraju? Harry i Meghan posljednjom izjavom ponovno na meti kraljevskih fanova
U spomen na preminulog pjevača, kanton Sarajevo već je ranije donio odluku da se dan njegovog ispraćaja proglasi Danom žalosti.
Halid Bešlić Foto: Dnevnik Nove TV
Halid Bešlić Foto: In Magazin
Ovaj će se dan obilježiti spuštanjem zastave na pola koplja na institucijama Federacije Bosne i Hercegovine. Sve kulturne ustanove, medijske kuće i organizatori javnih zbivanja morat će svoje događaje prilagoditi toj prilici.
Poznati su i svi detalji pogreba Halida Bešlića, tužna povorka proći će kroz centar Sarajeva. Više pročitajte OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Dirljiva priča Seje Sexona o Halidu dokaz je kakav je bio čovjek: ''Još je rat trajao...''
Poznato je i da će se komemoracija istoga dana održati s početkom u 11 sati u Narodnom kazalištu Sarajevo.
Enis Bešlagić poziva na okupljanje za Halida diljem regije. Više detalja pronađite OVDJE.
Halid Bešlić Foto: PR
Kako su izgledali posljednji Halidovi nastupi u Hrvatskoj, pogledajte OVDJE.
Galerija 21 21 21 21 21
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Je li otišla predaleko? Golišave fotke Bieberove supruge prikupile hrpu kritika
1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Gdje je djevojčica kojoj su tepali da je najljepša beba na svijetu?
Pogledaji ovo Celebrity Novi problemi za supruga Blanke Vlašić! Sud otkrio pikanterije nakon incidenta za volanom