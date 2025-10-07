Ovako su izgledali posljednji nastupi Halida Bešlića u Hrvatskoj

Halid Bešlić posljednje nastupe u Hrvatskoj imao je krajem lipnja, kada je nastupao u Slavonskom Brodu i Istri.

Dragulj regionalne glazbene scene Halid Bešlić preminuo je u 72. godini nakon dužih zdravstvenih problema.

Vijest je potvrdio njegov menadžer, otkrivši kako je preminuo u popodnevnim satima, a mnogobrojni kolege iz glazbene industrije i svijeta zabave počeli su se opraštati od pjevača.

Halid Bešlić u Slavonskom Brodu - 1 Foto: Ivica Galović/PIXSELL

Halid Bešlić u Slavonskom Brodu - 3 Foto: Ivica Galović/PIXSELL

Halid Bešlić u Slavonskom Brodu - 4 Foto: Ivica Galović/PIXSELL

Halid Bešlić u Slavonskom Brodu - 2 Foto: Ivica Galović/PIXSELL

Bešlić, poznat po mnogim hitovima poput "Miljacka", "Romanija" i "Prvi poljubac", jedan od posljednjih nastupa prije hospitalizacije je imao u Slavonskom Brodu 27. lipnja ove godine. To je ujedno bio i njegov pretposljednji koncert u Hrvatskoj.

Tvrđava Brod okupila je mnogobrojne fanove koji su do posljednjeg mjesta ispunili gledalište. Dan poslije, 28. lipnja, nastupao je u Vinkuranu u općini Medulin, gdje je nastupao u sklopu Rocks & Stars Festivala u kompleksu Cave Romane. Osim njega, u sklopu festivala su nastupali i Grše, Jelena Rozga i Sergej Ćetković.

I u Cave Romane gledalište je bilo u potpunosti ispunjeno, a fotografijama iz zraka pohvalio se sam Halid na društvenim mrežama.

Samo mjesec dana uoči smrti Bešlić je napravio divnu gestu za suprugu Sejdu. Više o tome pročitajte OVDJE.

Dragan Kojić Keba rasplakao se nakon što su mu rekli vijest. Više o tome pročitajte OVDJE.

