Maja Šuput uputila Halidu posljednji pozdrav: ''Čast mi je što sam odrasla s vašim pjesmama''

Mnoge kolege Halida Bešlića oprostile su se od legendarnog pjevača, a među njima se oglasila i Maja Šuput.

Regiju je potresla vijest da je preminuo kralj narodne glazbe Halid Bešlić u 72. godini života.

Od njega se na društvenim mrežama opraštaju brojna poznata lica, a ovim tužnim povodom oglasila se i Maja Šuput.

"Počivajte u miru dragi Halide. Čast mi je što smo se poznavali, što smo dijelili pozornice, što sam odrasla s vašim pjesmama... Možda ste napustili jednu pozornicu, ali zapravo dok je pjesama, tu ste zauvijek s nama", napisala je Maja u objavi ispod zajedničke fotografije nje i Halida.

Bešlić je gotovo dva mjeseca proveo na KCUS u Sarajevu, zbog čega je otkazao više nastupa u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Samo nekoliko tjedana prije smri, objavio je pjesmu posvećenu supruzi Sejdi, koju je često spominjao kao oslonac u karijeri.

