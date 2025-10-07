Bivši Severinin svekar rasplakao se pred kamerama zbog smrti Halida Bešlića...

Dragan Kojić Keba rasplakao se na vijest o smrti Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini života.

Kralj narodne glazbe Halid Bešlić preminuo je u 72. godini nakon dužih zdravstvenih problema.

Vijest je potvrdio njegov menadžer, otkrivši kako je preminuo u popodnevnim satima.

Halid Bešlić

Halid Bešlić

Halid Bešlić

Halid Bešlić

Njegovi kolege iz glazbene industrije i svijeta zabave počeli su se opraštati s pokojnim pjevačem, a vijest je pogodila Dragana Kojića Kebu, koji je saznao tijekom dolaska na set snimanja emisije "Zvezde Granda". Kada je stao pred kamere Telegrafa, Kebu je obavijestila novinarka, na što je ostao zatečen i rasplakao se.

Dragan Kojić Keba

Dragan Kojić Keba

"Ne mogu", izjavio je Keba, odahnuvši rukom sav uplakan i slomljen pri ulazu u studio.

Bešlić je gotovo dva mjeseca proveo na KCUS u Sarajevu, zbog čega je otkazao više nastupa u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Samo nekoliko tjedana prije smri, objavio je pjesmu posvećenu supruzi Sejdi, koju je često spominjao kao oslonac u karijeri.

