Samo mjesec dana uoči smrti Halid je napravio divnu gestu za svoju suprugu

Gotovo mjesec dana uoči svoje smrti Halid Bešlić je objavio posljednju pjesmu, koju je posvetio supruzi Sejdi.

Kralj narodne glazbe Halid Bešlić preminuo je u 72. godini nakon dužih zdravstvenih problema.

Vijest je potvrdio njegov menadžer, otkrivši nam kako je preminuo u popodnevnim satima, a mnogobrojni kolege iz glazbene industrije i svijeta zabave počeli su se opraštati od pjevača.

Iako je bio u bolnici gotovo dva mjeseca, Halid je svoju posljednju pjesmu objavio 11. rujna. Riječ je o duetu s grupom Miligram "Sejda", koju je posvetio svojoj supruzi Sejdi.

"Još si mlada, još si lijepa kao nekad, Sejdo", stihovi su balade koja je odmah dirnula obožavatelje, a nastala je u suradnji s Aleksandrom Milićem Milijem i Fahrudinom Pecikozom Pecom. Bešlić i Miligram dugo su godina radili na realizaciji pjesme, a Mili je kazao kako su je napravili kao realnu ljubavnu priču gdje se muškarac nakon toliko desetljeća braka i ljubavi obraća ženi.

Halid i Sejda Bešlić

Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix

Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix

Halid i Sejda Bešlić (Foto: Dnevnik.hr) Foto: DNEVNIK.hr

"Tada sam shvatio da ono što je rečeno, jedino što je stvarno vrijedno vječnosti je ljubav", izjavio je Mili citirajući prve stihove pjesme "Sejda".

Halid nikada nije krio koliko mu je Sejdina podrška značila u karijeri, a više o njihovoj ljubavnoj priči pročitajte OVDJE.

O životnoj priči Halida Bešlića više pročitajte OVDJE.

