Poznati svi detalji pogreba Halida Bešlića: Tužna povorka proći će kroz centar Sarajeva

Legenda narodne glazbe Halid Bešlić bit će pokopan u ponedjeljak.

Cijela regija oprašta se od Halida Bešlića, koji nas je napustio u 72. godini. Pogreb glazbenika bit će u ponedjeljak, 13. listopada, a sada su poznati svi detalji posljednjeg ispraćaja.

Povorka s vozilom u kojem će biti tijelo glazbenika, nakon klanjanja dženaze (molitva i obred ukopa) u Begovoj džamiji u Sarajevu, kretat će se kroz ulicu Ferhadiju, a na glavnu ulicu uključit će se kod Vječne vatre, spomen-obilježja posvećenog poginulima u Drugom svjetskom ratu, piše Avaz.ba.

Kolona će se zatim nastaviti prema gradskom muslimanskom groblju Barama, a svi građani koji se žele oprostiti od kralja narodne glazbe moći će to učiniti, priopćili su iz Halidova menadžmenta, navodi spomenuti medij iz Bosne i Hercegovine.

Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Dženaza-namaz (posebna zajednička molitva koja se klanja za preminulu osobu prije ukopa) klanjat će se u ponedjeljak nakon podne-namaza (dnevne molitve koja se klanja u podne) u 13.30 u haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu, a ukop će biti u 15 sati na Gradskom mezarju Bare.

Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Tevhid (zajednička molitva za dušu preminule osobe) proučit će se u ponedjeljak nakon ikindija-namaza (poslijepodnevne dnevne molitve) u 16 sati u Gazi Husrev-begovoj džamiji.

Poznato je i da će se komemoracija istoga dana održati s početkom u 11 sati u Narodnom kazalištu Sarajevo.

Halid Bešlić Foto: Robert Anic/PIXSELL

Halid Bešlić, Enis Bešlagić Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Halid Bešlić Foto: Antonio Balic / CROPIX

Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 6 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 1 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

