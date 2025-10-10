Enis Bešlagić poziva na okupljanje za Halida diljem regije: ''Ovo je promocija ljudskosti!''

Enis Bešlagić na društvenim je mrežama pozvao ljude diljem svijeta da u nedjelju organiziraju okupljanje u čast preminulom glazbeniku.

Smrt kralja narodne glazbe, Halida Bešlića, zavila je cijelu estradu u crno. Od njega se danima opraštaju brojni prijatelji i kolege, a Enis Bešlagić sada je pozvao ljude da u nedjelju, 12. listopada, u svojim gradovima organiziraju okupljanje u čast glazbeniku.

Naime, snažnu poruku objavio je na društvenim mrežama.

Halid Bešlić, Enis Bešlagić Foto: Neja Markicevic / CROPIX

''Nedjelja u 17 sati. Okupimo se na trgovima gradova, u parkovima, kućama. Zajedno u ljubavi ovoj promociji ljudskosti kakvom nas je i zadužio naš Halid. Pričajmo o njemu i pjevajmo njegove pjesme iz duše jednim glasom. Neka svi vide da nas ima još koji vjerujemo da je biti čovjek NAJBITNIJE'', napisao je.

Zatim je objavio i nekoliko videa, a pozvao je i gradonačelnike diljem regije da se pridruže tom okupljanju.

Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Robert Anic/PIXSELL

''Znam da sad nekako svi govore o Halidu i žele pokazati koliko su bili dobri s njim, ali to je prirodno zato što su ga svi zaista doživljavali svojim i on je sve ljude gledao isto. Gledao je onako kako i treba gledati čovjek čovjeka i učio je nas, koji dolazimo iza njega, kako to treba raditi", započeo je.

''Zaista sam od njega mnogo naučio i ovim putem još želim pozvati sve vas, koji se nekako i kroz ovu predstavu okupljamo, gdje širimo tu dobrotu, gdje širimo tu ljubav, gdje čujemo jedni druge – da se, evo, možda okupimo: nedjelja, 17 sati, svatko u svom gradu. Ne samo Sarajevo – i Banja Luka, i Mostar, i Tuzla, i Zvornik, Zagreb, Beograd, Skoplje, Ljubljana, München... Australija cijela će se okupiti'', dodao je.

''Želim da se ljudi diljem svijeta zapitaju: 'Tko je to umro?' Da se netko u Americi zaustavi i pita tko je otišao, da se netko u Australiji zapita: 'Tko je bio taj čovjek?' Važno je da se ta priča nastavi širiti, jer iznad svega – on je bio čovjek. Ovo je promocija ljudskosti, ljubavi i vrijednosti za koje se i sam zalažem", zaključio je Enis.

Halid Bešlić Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

