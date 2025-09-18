Povijesni uspjeh Enisa Bešlagića: Od dnevnog boravka do najljepše opere na svijetu!

S monodramom ''Da sam ja neko'' Enis Bešlagić puni dvorane diljem regije, a uskoro će njome ispisati i povijest. Naime, priče iz njegova života odvest će ga i u daleku Australiju. Ovu sretnu vijest podijelio je na konferenciji za medije, a detalje otkriva naša sljedeća priča.

Prvi put predstavu ''Da sam ja neko'' odigrao je u dnevnom boravku svojeg menagera i prijatelja, a službena premijera krenula je iz Brčko distrikta. Kolega glumac Žarko Radić obećao mu je platiti večeru ako je izvodeći napuni i jedan Lisinski, a danas njome ispisuje povijest.

Enis Bešlagić postat će prvi glumac s ovih prostora koji će nastupiti u Sydney opera houseu. Za ovaj australski hram kulture, u svojem stilu odgovara, prvi je put čuo u animiranom filmu Tom i Jerry. Tada, odrastajući u Tešnju, nije ni slutio da će u rujnu sljedeće godine dobiti priliku biti na pozornici jedne od najvećih i najljepših opernih kuća na svijetu.

In Magazin: Enis Bešlagić - 5 Foto: DNEVNIK.hr

''Ja sam ponosan i sretan da sam se prvo odvažio da uopće pitam da li mi možemo igrati tamo, a kad sam dobio potvrdu shvatio sam da to što radiš ima neku vrijednost i da to nije bilo iz humanitarnog karaktera nego je zaista i australski parlament dao potvrdu i dozvolu da ja kao glumac mogu pričati neku svoju priču'', govori Enis.

A ta priča, kaže ovaj glumac, nije samo njegova. Iako je predstava autobiografska, u njoj se mnogi pronalaze.



''Jako je teško i pred porodicom i pred majkom odigrati predstavu, ja kažem, pa onda tu isto imaš razgovore zašto ovo sad, jer mora se sve naše priti. Smiju se i da priče koje su već oni znali i čuli sto puta da sad imaju lijepu zaokruženu cijelinu i da su jako sretni zbog toga kako ljudi reagiraju na tu priču. I onda mi je što mi je super kad završim predstavu, ljudi mi prilaze i kažu, ma to ti isto tako i kod mene''.

In Magazin: Enis Bešlagić - 1 Foto: DNEVNIK.hr



Oduvijek je bio, kaže, čovjek od naroda. Svoju publiku voli, od nje živi, ona ga diže. I sve mu to sada i vraća. To dokazuje i činjenica što će ovaj talentirani glumac svoju monodramu izvesti i po deseti put u zagrebačkom Lisinskom.



''Uvijek ja zamolim Boga dragog da ta poruka dođe do ljudi, do srca njih, da im otvori njihova srca i da čuju ono što ja želim da poručim''.

''Moja prednost je što sam uvijek bio pristupačan i dostupan, lagan, jednostavan, mislim da mi je to bio ključ uspjeha generalno. Kad bi se neki drugi možda i folirali, malo se ufurali, o što bi mi rekli u Bosni, ja sam gledao da budem na zemlji''.

No ne bježi od činjenica da mu je ovo jedna od najuspješnijih poslovnih godina. Uloga u filmu Megdan, više od 250 odigranih predstava, žiriranje u showu Tvoje lice zvuči poznato.''Mi smo svi stvarno kao jedna naša obitelj koja nekako zajednički radi projekt. I mislim da ono što je najljepše kod nas u žiriju, što ja to volim, a to je neko zajedništvo i ja to volim gdje niko se ne uvrijedi, bez obzira kakva šala bila'', govori Enis.

Enis Bešlagić Foto: In Magazin

A nije šala da će vam uz Enisa i njegove dogodovštine, one male, a velike stvari koje čine život, brzo proletjeti vrijeme. Biti ogoljen pred publikom, pokazati se onakvim kakav jesi, a ne glumiti, ključ je uspjeha Da sam ja neko. A tko je zapravo Enis? Ovaj glumac rado će vam ispričati na nekoj od izvedbi koje slijede.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

