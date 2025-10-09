Tužni prizori iz Sarajeva: Fanovi ostavljaju cvijeće i poruke za Halida Bešlića

Sarajevo i dalje tuguje za Halidom Bešlićem, ispred Doma mladih građani ostavljaju cvijeće, svijeće i poruke.

Dan nakon okupljanja u čast legendarnom pjevaču Halidu Bešliću ispred Doma mladih u Sarajevu i dalje vlada tišina ispunjena emocijama.

Građani nastavljaju dolaziti kako bi odali počast voljenom glazbeniku, ostavljajući cvijeće, svijeće, plišane medvjediće i rukom ispisane poruke zahvalnosti i sjećanja.

Ispod velike instalacije u obliku srca postavljena je Bešlićeva fotografija s natpisom ''Halid Bešlić (1953. – 2025.)'', a oko nje se šire buketi cvijeća i simbolične uspomene. Na jednom od crvenih jastučića u obliku srca stoji poruka:

''Pamtit ćemo te cijelog života, Halide'', potpisana od obitelji Bajramović.

Tisuće građana sinoć su uz molitvu i pjesmu odale počast Halidu, koji nas je napustio u 72. godini.

Prizore s dirljive večeri pogledajte OVDJE.

Na okupljanju je bio i njegov sin Dino, njegove fotografije pogledajte OVDJE.

Fanovi ne žele da im se vrati novac za koncert Halida Bešlića koji se trebao održati u Areni Zagreb, umjesto toga imaju drugu ideju, a o čemu je riječ pogledajte OVDJE.

