Ostala je uz supruga poslije tragedije koja je potresla Ameriku, a nakon razvoda okrenula se najvećoj ljubavi

Bivša supruga pokojnog senatora Teda Kennedyja, Joan Bennett Kennedy, preminula je u dobi od 89 godina.

Nekadašnja članica dinastije Kennedy, Joan Bennett Kennedy, prva supruga pokojnog američkog senatora Teda Kennedyja, preminula je u dobi od 89 godina.

Obitelj je potvrdila da je preminula mirno u snu, u svom domu u Bostonu, u ranim jutarnjim satima u srijedu.

Galerija 16 16 16 16 16

Joan Bennett Kennedy - 2 Foto: Profimedia

Rođena kao Virginia Joan Bennett 2. rujna 1936. u New Yorku, odrastala je u katoličkoj obitelji u gradiću Bronxvilleu. Bila je model i školovana pijanistica kada ju je 1957. s budućim suprugom upoznala njegova sestra Jean Kennedy. Iste su se godine zaručili, a vjenčanje je bilo godinu dana kasnije. Tijekom 24 godine braka dobili su troje djece: Karu, koja je preminula 2011. od srčanog udara, Teda Jr. i Patricka.

Iako su se službeno razveli 1983. godine, Joan je ostala upamćena po brojnim osobnim tragedijama i iskušenjima koje je preživjela tijekom braka s članom najpoznatije američke političke obitelji, što bi mnogi okarakterizirali kao nastavak prokletstva Kennedyjevih.

Joan Bennett Kennedy - 3 Foto: Profimedia

Joan Bennett Kennedy - 2 Foto: Afp

Joan je preživjela više spontanih pobačaja, uključujući jedan neposredno nakon nesreće na otoku Chappaquiddicku 1969. kada je Ted Kennedy sletio automobilom s mosta i usmrtio 28-godišnju Mary Jo Kopechne. Unatoč tragediji i priznanju krivice za napuštanje mjesta nesreće, Joan je bila uz tadašnjeg supruga te prisustvovala pogrebu.

Tijekom života Joan je i sama vodila tešku borbu s alkoholizmom i depresijom, a bila je jedna od prvih žena u SAD-u koje su javno progovorile o ovisnosti i postale zagovornice mentalnog zdravlja i liječenja ovisnosti.

Joan Bennett Kennedy - 1 Foto: Profimedia

Joan Bennett Kennedy - 4 Foto: Afp

"Ponekad sam pila kako bih otupjela tugu i zaboravila nesreću. Ali danas sam trijezna i to je sve što je važno. Učim svaki dan, korak po korak", ispričala je 1978. godine, no usprkos naporima, teško je održavala trijeznost.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Eurosonga privedena! Vlasti pokrenule veliku istragu koja je potresla zemlju

Više je puta bila uhićena zbog vožnje u pijanom stanju, a 2005. završila je u bolnici nakon što je pala na ulici u Bostonu i zadobila potres mozga i prijelom ramena, nakon čega ju je sud proglasio nesposobnom za samostalan život zbog mentalnog zdravlja i postavio joj skrbnika te dva povjerenika koji su upravljali njezinim imetkom.

Joan Bennett Kennedy - 1 Foto: Afp

Joan Bennett Kennedy - 1 Foto: Profimedia

Joan Bennett Kennedy - 4 Foto: Afp

Ted Kennedy kasnije se ponovno oženio Victorijom Reggie Kennedy, sadašnjom američkom ambasadoricom u Austriji, te preminuo 2009. godine od tumora na mozgu, a Joan se nakon razvoda preselila iz Washingtona u Boston i okrenula glazbi, upisavši magisterij glazbene pedagogije na sveučilištu Lesley, nakon čega je postala učiteljica glazbe. Surađivala je s brojnim orkestrima diljem svijeta, promovirajući snagu umjetnosti i važnost jednakog pristupa obrazovanju u umjetnosti, a u Bostonu je bila aktivna članica umjetničke zajednice, povezana s Bostonskim simfonijskim orkestrom i Boston Popsom.

Joan Bennett Kennedy - 8 Foto: Profimedia

Joan Bennett Kennedy - 5 Foto: Profimedia

Joan Bennett Kennedy ostat će zapamćena kao žena iznimne snage, dostojanstva i suosjećanja – majka, glazbenica i pionirka u borbi protiv stigme mentalnih bolesti.

Iako je njezin život bio isprepleten tragedijama, ostavila je iza sebe nasljeđe hrabrosti i humanosti – dostojno imena koje je nosila.

1/41 >> Pogledaji ovu galeriju +36 Celebrity Jennifer Aniston o teškoj borbi da postane majka: ''Ljudi nisu znali moju priču...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Srce Sarajeva kucalo za Halida - pogledajte snimku drona s prepune Skenderije!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Fanovi ne žele da im se vrati novac za koncert Halida Bešlića koji se trebao održati u Areni Zagreb

Pogledaji ovo Celebrity Shrvana Alka Vuica javila se iz Sarajeva, koje je pjevalo Halidu: ''U svojoj muci koju si prolazio...''