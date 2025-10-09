Fotografije Meghan Markle postale viralne zbog neobičnog detalja: ''O moj Bože!''

Meghan Markle ponovno je pod kritikama, ovoga puta zbog načina na koji navodno radi džem.

Meghan Markle ponovno se našla na meti kritika komentatora na društvenim mrežama nakon što su obožavatelji kraljevske obitelji primijetili da opremu za pripremu džema drži naopako u novim fotografijama objavljenima na njezinoj lifestyle stranici As Ever.

Proteklog vikenda 44-godišnja bivša glumica, koja pokušava pokrenuti poduzetničku karijeru, lansirala je nove proizvode – uključujući bijelo vino Sauvignon Blanc te novu zalihu svojih džemova od marelica i naranče.

Galerija 27 27 27 27 27

Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia

Kako bi promovirala lansiranje, Meghan je objavila nove fotografije na kojima pozira u kuhinji svoje vile u Montecitu dok koristi staklenke i opremu za konzerviranje kako bi izvadila džem iz lonca na štednjaku. Iako su fotografije trebale naglasiti ''autentičnost'' njezine priče o brendu, obožavatelji su odmah uočili neobičan detalj.

Meghan je, prema mišljenju iskusnih džem-majstora, držala hvataljku za staklenke naopako, držala ju je za zakrivljeni metalni kraj umjesto za crne gumene ručke.

Jesu li opravdane kritike? Da, pa kakvo je ovo držanje!

Ne, pretjeruje se Da, pa kakvo je ovo držanje!

Ne, pretjeruje se Ukupno glasova:

Meghan Markle Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Fanovi ne žele da im se vrati novac za koncert Halida Bešlića koji se trebao održati u Areni Zagreb

"O moj Bože! Drži hvataljku naopako!", "Koristi je pogrešno! Godinama pravim zimnicu i to me boli gledati", "Da, i naravno, koristi stražnji plamenik dok drži hvataljku naopako. Savršeno", "Izgleda kao da joj je ovo prvi put", bili su kritični korisnici na X-u, ističući lažno reklamiranje Markle, koja prikazuje da sama priprema džem doma iako je otkriveno kako se isti proizvodi u jednoj tvornici u Illinoisu.

Kako je ranije pisao Daily Mail, džem od 6,50 funti proizvodi ista kompanija koja stoji iza njezinih čajeva As Ever vrijednih 9 funti – The Republic of Tea, sa sjedištem u Kaliforniji, a tvornicom u saveznoj državi Illinois.

Meghan Markle i Pier Paolo Picciolli - 5 Foto: TikTok

Meghan Markle Foto: Instagram

Meghan Markle Foto: Instagram

Meghan Markle Foto: Profimedia

Ovo sve dolazi nakon velikih kritika izazvanih njezinim videom iz Pariza kada je podignula noge na sjedalo ispred u trenutku kada se njezino vozilo približavalo mostu Pont d‘Alma, uz koji se nalazi tunel u kojem su 1997. godine tragično preminuli princeza Diana, njezin partner Dodi Fayed te vozač Henri Paul.

Meghan se našla u nezgodnoj situaciji s novim kreativnim direktorom Balenciage. Više pročitajte OVDJE.

Kako izgleda dnevni boravak u vili u Montecitu, pogledajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Bomba bila i ostala! Bujno poprsje Heidi Klum kao da je jedva stalo u ovu mini haljinu

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Haljina otvorenih leđa savršeno je istaknula tip-top liniju Fani Stipković

Pogledaji ovo Celebrity Na splitskoj svadbi Rakitićeva Raquel imala je modni as zbog kojeg su je svi gledali

Pogledaji ovo Celebrity Zašto se Victoria Beckham nikad ne smije? Iza svega stoji pomalo tužan razlog