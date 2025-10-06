Javnost bijesna! Meghan Markle videom iz Pariza pokrenula lavinu reakcija

Meghan Markle objavila je video iz Pariza blizu mjesta na kojem je poginula princeza Diana, komentari nisu najbolji.

Meghan Markle neplanirano se pojavila u Parizu kako bi prisustvovala reviji Balenciage na Tjednu mode. Ovo je bilo njezino prvo pojavljivanje u Europi poslije dvije godine, no svojim potezom naljutila je javnost.

Naime, podijelila je video iz Pariza koji je snimila u limuzini. Markle je snimila pogled na Pariz dok se automobil vozio pored mostova kao što su Pont Alexandre III i Pont des Invalides.

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Meghan Markle Foto: Profimedia

Potom je Meghan podigla noge na sjedalo koje se nalazilo ispred nje, u trenutku kada se vozilo približavalo mostu Pont d‘Alma. Uz isti most se nalazi tunel u kojem su 1997. godine tragično preminuli princeza Diana, njezin partner Dodi Fayed te vozač Henri Paul.

Meghan Markle is a narcissistic bully, a devil and a fraud. I’m sure the divorce will be in 2026.



She’s filming herself driving where her husband’s mom died while not wearing a seatbelt. This woman is the direct work of Satan.

pic.twitter.com/bvebMSbfr9 — Sher❤ (@TheFabBookLover) October 5, 2025

"Ovo ne možeš ni izmisliti", "Molim vas recite mi da ovo nije stvarno? Nije zapravo to napravila, zar ne?", "Nije me briga ni da je tunel u kojem je Diana preminula bio kilometrima daleko. Ovo je bezobrazno i bezosjećajno", "Za ovo ne postoji nevino objašnjenje. Svi znamo ovaj put i ceste, iako brojni od nas nisu niti bili tamo, a ona je udana za Dianinog sina. Ne može ne znati što radi. Nedostaje joj barem osnovno poštovanje", "Ovo je novo dno, čak i za nju", samo su neki od komentara bijesnih fanova kraljevske obitelji.

Automobil u kojem je stradala princeza Diana - 2 Foto: Profimedia

Tunel u kojem je stradala princeza Diana - 1 Foto: Profimedia

Njezinu objavu je komentirao i kraljevski stručnjak Richard Fitzwilliams. Ni on ju nije poštedio.

"Ne razumijem što je, zaboga, mislila - očito nije ni razmišljala. Nijedan savjetnik nikada ne bi preporučio nešto tako neobično. Ima svako pravo ići na modne događaje, ali podijeliti video koji ima bilo kakvu poveznicu s tragičnom smrću princeze od Walesa je nevjerojatno. Siguran sam da nije imala namjeru uvrijediti nikoga, jednostavno nije razmišljala, ali to je nevjerojatno bezosjećajno. Potpuni nedostatak promišljenosti. Sigurno nije imala namjeru biti bez poštovanja, ali je ovo još jedan primjer da Sussexovi rade stvari koje uopće nemaju smisla. Dianina smrt je tragedija koja je obilježila veliki dio Harryjevog života i sumnjam da bi on to smatrao primjerenim. Iako je on uvijek podržava u javnosti, vjerujem da će biti zgrožen ovime i sigurno će joj nešto reći za to", rekao je Richard, prenosi Daily Mail.

Meghan Markle Foto: Profimedia

Princeza Diana - 6 Foto: Profimedia

Na modnoj reviji našla se u nezgodnoj situaciji koja se također proširila internetom, više pogledajte OVDJE.

