Znate li koji je fakultet završila najpoznatija loto djevojka u regiji?

Suzana Mančić proslavila se kao loto-djevojka, a u nastavku saznajte koji je fakultet završila.

Voditeljica i Suzana Mančić postala je poznata kao legendarna loto djevojka, no malo tko zna da je po struci pravnica.

Karijeru je započela upravo u kultnoj emisiji izvlačenja Loto brojeva, a kasnije je vodila brojne televizijske projekte te se okušala i kao pjevačica i glumica. Ipak, rijetki znaju da je Suzana diplomirala na Pravnom fakultetu, iako se nikada nije bavila tim poslom.

Suzana Mančić - 2 Foto: Suzana Mančić/Instagram

Suzana danas živi između Beograda i Atene, budući da je udana za grčkog biznismena Simeona Ocomokosa, a otkriva kako njihov brak na daljinu odlično funkcionira.

Suzana Mančić Foto: Instagram

Suzana Mančić - 4 Foto: Suzana Mančić/Instagram

"Sa Simeonom sam tri godine u sretnom braku i ništa ne bih mijenjala. On je stalno u poslu, oboje smo radoholičari, pa zbog toga više ja putujem u Grčku nego što on dolazi u Beograd. Kao što sam ja vezana za Srbiju, on je za Grčku, i mi se razumijemo i dobro funkcioniramo. On me nagovarao da se preselim kod njega još odavno, ali ne znam bih li to mogla. U Srbiji sam stvorila karijeru, ovdje su mi kćeri, obitelj, prijatelji i posao, pa mislim da ne bih mogla sve to ostaviti. Bez obzira na to što smo često razdvojeni, to ne utječe loše na naš odnos. Udana sam, a živim kao djevojka! Volim se tako našaliti", rekla je Suzana jednom prilikom.

Suzana Mančić Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Inače, njezina starija kći, Teodora Kunić, udala se za generala Miroslava Talijana, koji je od nje stariji 23 godine. Par je priredio raskošno vjenčanje, a poznato je da je Teodora njegova treća supruga.

Vjenčanje Teodore Kunić - 4 Foto: Instagram

