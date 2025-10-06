Znate li tko je ova mlada ljepotica? Majka joj je bila članica naše hit-grupe!

Ova preslatka plavuša nasljednica je iz umjetničke obitelji, a njezinim talentima nema kraja.

Gala koncertom ''Ti možeš sve'' Djevojački zbor Zvjezdice obilježio je 40 godina djelovanja i 50 godina umjetničkog rada maestra Zdravka Šljivca.

Na koncertu su nastupile brojne zvijezde poput Nine Badrić te nekadašnje grupe Divas, koju su činile sestre Marija i Ivana Husar, Martina Pongrac i Maja Vučić.

Ivana Husar, Marija Husar, Maja Vučić i Martina Pongrac Foto: Davor Puklavec/Pixsell

A na koncertu je pjevala i kći jedne od njih, Gita Hajdarhodžić, nasljednica Maje Vučić.

Gita Hajdarhodžić - 4 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Gita Hajdarhodžić - 2 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Mlada glumica i pjevačica iz Zagreba, rođena 2. srpnja 2006., očarava publiku spojem karizme, talenta i prirodne scenske prisutnosti.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je chef Mario Mandarić, koji je uzburkao javnost svojim posljednjim potezom?

Otac joj je Igor Hajdarhodžić, konceptualni umjetnik. Maja i Igor bili su u dugogodišnjoj vezi, koju su okončali 2009. godine, tri godine nakon što su dobili Gitu. Nakon rastave nastavili su zajedno odgajati kćer i ostali su u dobrim odnosima.

Igor i Gita Hajdarhodžić - 2 Foto: Facebook

Igor i Gita Hajdarhodžić i Maja Vučić Foto: Facebook

Gita je prve korake u svijetu glazbe napravila još kao dijete, kada se pridružila dječjem zboru Zvjezdice, gdje je ubrzo pokazala izniman vokalni talent. Nastupala je u brojnim glazbenim i scenskim projektima, a s vremenom se sve više usmjerila prema kazalištu i operi.

Maja Vučić - 1 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Maja Vučić - 3 Foto: Bruno Konjević / CROPIX

Sudjelovala je u predstavama i operskim produkcijama poput La Bohème, Tosce, Turandot i Čarobne frule, a njezine izvedbe već su tada oduševljavale publiku i stručnjake.

Pogledaji ovo Celebrity Prozirna bluza plavuše koju povezuju s mladim tenisačem otkrila je njezine gole grudi

Šira publika upoznala ju je kroz ulogu Nore Klarić Selem u seriji ''Sram'' – hrvatskoj adaptaciji globalno popularne norveške serije Skam.

Maja Vučić - 2 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Brutalno je preslaba riječ za ovaj prizor srpske zvijezde u provokativnom kompletu!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Vidio se svaki mišić! Žanamari u tirkiznom badiću istaknula isklesano tijelo

Pogledaji ovo Celebrity Kandidatkinju ispalu iz MasterChefa mnogi ne bi povezali s ovim sportom, a danas je i međunarodna sutkinja