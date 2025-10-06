Znate li tko je ova mlada ljepotica? Majka joj je bila članica naše hit-grupe!

Ova preslatka plavuša nasljednica je iz umjetničke obitelji, a njezinim talentima nema kraja.
Na koncertu su nastupile brojne zvijezde poput Nine Badrić te nekadašnje grupe Divas, koju su činile sestre Marija i Ivana Husar, Martina Pongrac i Maja Vučić.
Ivana Husar, Marija Husar, Maja Vučić i Martina Pongrac Foto: Davor Puklavec/Pixsell
A na koncertu je pjevala i kći jedne od njih, Gita Hajdarhodžić, nasljednica Maje Vučić.
Gita Hajdarhodžić - 4 Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Gita Hajdarhodžić - 2 Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Mlada glumica i pjevačica iz Zagreba, rođena 2. srpnja 2006., očarava publiku spojem karizme, talenta i prirodne scenske prisutnosti.
Otac joj je Igor Hajdarhodžić, konceptualni umjetnik. Maja i Igor bili su u dugogodišnjoj vezi, koju su okončali 2009. godine, tri godine nakon što su dobili Gitu. Nakon rastave nastavili su zajedno odgajati kćer i ostali su u dobrim odnosima.
Igor i Gita Hajdarhodžić - 2 Foto: Facebook
Igor i Gita Hajdarhodžić i Maja Vučić Foto: Facebook
Gita je prve korake u svijetu glazbe napravila još kao dijete, kada se pridružila dječjem zboru Zvjezdice, gdje je ubrzo pokazala izniman vokalni talent. Nastupala je u brojnim glazbenim i scenskim projektima, a s vremenom se sve više usmjerila prema kazalištu i operi.
Maja Vučić - 1 Foto: Neja Markicevic / CROPIX
Maja Vučić - 3 Foto: Bruno Konjević / CROPIX
Sudjelovala je u predstavama i operskim produkcijama poput La Bohème, Tosce, Turandot i Čarobne frule, a njezine izvedbe već su tada oduševljavale publiku i stručnjake.
Šira publika upoznala ju je kroz ulogu Nore Klarić Selem u seriji ''Sram'' – hrvatskoj adaptaciji globalno popularne norveške serije Skam.
Maja Vučić - 2 Foto: Jakov Prkic / CROPIX
