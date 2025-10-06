Brutalno je preslaba riječ za ovaj prizor srpske zvijezde u provokativnom kompletu!

Tea Tairović oduševila je pratitelje pojavom u tirkiznom kompletu koji je istaknuo njezinu isklesanu figuru i samopouzdanje.

Srpska pjevačica Tea Tairović ponovno je zapalila društvene mreže najnovijom objavom u kojoj je pokazala zavidnu figuru i besprijekorno isklesano tijelo.

Galerija 26 26 26 26 26

Na fotografiji snimljenoj u luksuznom interijeru Tea pozira u tirkiznom kompletu koji se sastoji od uskih hlača i upečatljivog gornjeg dijela s izrezima i svjetlucavim detaljima, ističući savršeno oblikovane trbušne mišiće i ženstvene obline.

Pogledaji ovo Celebrity Vidio se svaki mišić! Žanamari u tirkiznom badiću istaknula isklesano tijelo

S dugom, ravnom kosom i naglašenim make-upom pjevačica odiše samopouzdanjem i pokazuje svoj glamurozni stav, koji je već postao njezin zaštitni znak.

Tea Tairović - 1 Foto: Tea Tairović/Instagram

Njezini obožavatelji odmah su reagirali brojnim komplimentima.

"Ti si pravo zlato", "Ljepotica", "Najljepša plavuša", "Barbie", "Najzgodnija na estradi", pisali su pratitelji, koji su dodali da jedva čekaju Tein novi album.

Tea Tairović - 2 Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages/Pixsell

Tea Tairović Foto: Bozidar Banov

Pogledaji ovo Celebrity Filip Hrgović pokazao predivnu suprugu, koju poznaje još od djetinjstva

Podsjećamo, Tea se ove godine udala, a sve o njezinu suprugu pročitajte OVDJE.

Tea Tairović - 2 Foto: Instagram

Kupila je i vilu na obali od 500 tisuća eura, a više pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prozirna bluza plavuše koju povezuju s mladim tenisačem otkrila je njezine gole grudi

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Kandidatkinju ispalu iz MasterChefa mnogi ne bi povezali s ovim sportom, a danas je i međunarodna sutkinja

Pogledaji ovo Celebrity Duboki dekolte milijarderke u crvenom satenu jedno je od njezinih najmoćnijih izdanja dosad!