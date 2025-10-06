Brutalno je preslaba riječ za ovaj prizor srpske zvijezde u provokativnom kompletu!

Tea Tairović oduševila je pratitelje pojavom u tirkiznom kompletu koji je istaknuo njezinu isklesanu figuru i samopouzdanje.
Srpska pjevačica Tea Tairović ponovno je zapalila društvene mreže najnovijom objavom u kojoj je pokazala zavidnu figuru i besprijekorno isklesano tijelo.
Na fotografiji snimljenoj u luksuznom interijeru Tea pozira u tirkiznom kompletu koji se sastoji od uskih hlača i upečatljivog gornjeg dijela s izrezima i svjetlucavim detaljima, ističući savršeno oblikovane trbušne mišiće i ženstvene obline.
S dugom, ravnom kosom i naglašenim make-upom pjevačica odiše samopouzdanjem i pokazuje svoj glamurozni stav, koji je već postao njezin zaštitni znak.
Tea Tairović - 1 Foto: Tea Tairović/Instagram
Njezini obožavatelji odmah su reagirali brojnim komplimentima.
"Ti si pravo zlato", "Ljepotica", "Najljepša plavuša", "Barbie", "Najzgodnija na estradi", pisali su pratitelji, koji su dodali da jedva čekaju Tein novi album.
Tea Tairović - 2 Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages/Pixsell
Tea Tairović Foto: Bozidar Banov
Podsjećamo, Tea se ove godine udala, a sve o njezinu suprugu pročitajte OVDJE.
Tea Tairović - 2 Foto: Instagram
Kupila je i vilu na obali od 500 tisuća eura, a više pogledajte OVDJE.
