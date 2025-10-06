Bikini-figura prezgodne milijunašice zasjenila njezin pothvat od kojeg bi mnogi strahovali!

Nicole Scherzinger zadivila je obožavatelje videom u crnom bikiniju i duhovitim opisom koji je pokazao njezin smisao za humor.

Pjevačica Nicole Scherzinger (47) osim nevjerojatnog izgleda ima i izvrstan smisao za humor.

Na Instagramu je objavila kratki video u kojem u crnom bikiniju šeta kroz more, a u opisu snimke duhovito je napisala:

"Ja koja pokušavam ostati smirena dok mi mozak nabraja svaki najgori mogući scenarij."

Nicole Scherzinger Foto: Instagram

U opisu objave dodatno je nasmijala pratitelje komentarom: "Samo ja, opušteno uživam s otrovnim morskim ježevima."

Nicole Scherzinger - 2 Foto: Profimedia

Video je u kratkom roku prikupio na tisuće lajkova i komentara, a obožavatelji su se oduševili njezinim opuštenim pristupom i isklesanom figurom.

"Ovo je urnebesno", "Baš si hrabra", "Tako si seksi", "Uvijek prezgodna", samo su neki od komentara.

Nicole Scherzinger - 4 Foto: Nicole Scherzinger/Instagram

Nicole Scherzinger - 4 Foto: Instagram

Nicole Scherzinger Foto: Instagram

OVDJE pročitajte njezinu životnu priču, koja nije bila nimalo laka.

