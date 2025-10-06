Bikini-figura prezgodne milijunašice zasjenila njezin pothvat od kojeg bi mnogi strahovali!

Nicole Scherzinger zadivila je obožavatelje videom u crnom bikiniju i duhovitim opisom koji je pokazao njezin smisao za humor.
Pjevačica Nicole Scherzinger (47) osim nevjerojatnog izgleda ima i izvrstan smisao za humor.3 vijesti o kojima se priča ostavila sve bez riječi Čipka ispod koje je nosila samo tange pala je u drugi plan kad se nasmijala i pokazala zube pogledajte fotke! Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce Mali frajer velikog glasa Kao da je proživio tri života: Poslušajte moćnu izvedbu Barine pjesme o kojoj će se dugo pričati!
Galerija 25 25 25 25 25
Na Instagramu je objavila kratki video u kojem u crnom bikiniju šeta kroz more, a u opisu snimke duhovito je napisala:
"Ja koja pokušavam ostati smirena dok mi mozak nabraja svaki najgori mogući scenarij."
Nicole Scherzinger Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Prozirna bluza plavuše koju povezuju s mladim tenisačem otkrila je njezine gole grudi
U opisu objave dodatno je nasmijala pratitelje komentarom: "Samo ja, opušteno uživam s otrovnim morskim ježevima."
Nicole Scherzinger - 2 Foto: Profimedia
Video je u kratkom roku prikupio na tisuće lajkova i komentara, a obožavatelji su se oduševili njezinim opuštenim pristupom i isklesanom figurom.
"Ovo je urnebesno", "Baš si hrabra", "Tako si seksi", "Uvijek prezgodna", samo su neki od komentara.
Nicole Scherzinger - 4 Foto: Nicole Scherzinger/Instagram
Nicole Scherzinger - 4 Foto: Instagram
Nicole Scherzinger Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Kandidatkinju ispalu iz MasterChefa mnogi ne bi povezali s ovim sportom, a danas je i međunarodna sutkinja
OVDJE pročitajte njezinu životnu priču, koja nije bila nimalo laka.
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Brutalno je preslaba riječ za ovaj prizor srpske zvijezde u provokativnom kompletu!
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Vidio se svaki mišić! Žanamari u tirkiznom badiću istaknula isklesano tijelo
Pogledaji ovo Celebrity Nije samo kraljica diska! Naša Sandra u haljini s dubokim dekolteom izgleda božanstveno