Nije samo kraljica diska! Naša Sandra u haljini s dubokim dekolteom izgleda božanstveno

Sandra Elkasević oduševila je pratitelje pojavom u ružičastoj haljini s dubokim dekolteom i prorezom, u kojoj izgleda kao prava kraljica.
Naša kraljica diska Sandra Elkasević pokazala je da osim sportskih uspjeha ima i izvrstan modni ukus.3 vijesti o kojima se priča ostavila sve bez riječi Čipka ispod koje je nosila samo tange pala je u drugi plan kad se nasmijala i pokazala zube pogledajte fotke! Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce Mali frajer velikog glasa Kao da je proživio tri života: Poslušajte moćnu izvedbu Barine pjesme o kojoj će se dugo pričati!
Galerija 25 25 25 25 25
Na novoj fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama Sandra je oduševila pratitelje u upadljivoj ružičastoj haljini s dubokim dekolteom i visokim prorezom, koja je istaknula njezinu figuru i samopouzdanje.
Elegantnu haljinu fluidnog kroja upotpunila je crvenim sandalama na vezanje i mini torbicom u istoj nijansi, čime je postigla savršen spoj ženstvenosti i stila.
Pogledaji ovo Celebrity Vidio se svaki mišić! Žanamari u tirkiznom badiću istaknula isklesano tijelo
Sandra Elkasević - 4 Foto: Instagram
Sandra Elkasević - 5 Foto: Instagram
S kosom podignutom u opuštenu frizuru i diskretnom šminkom Sandra je zračila profinjenošću, a njezini su obožavatelji odmah preplavili komentare komplimentima.
Sandra Elkasević - 2 Foto: Sandra Elkasević/Instagram
"Opa", "Super ti stoji ova haljina", "Prekrasna", "Seksi", pisali su pratitelji.
Sandra je nedavno podijelila romantični trenutak sa suprugom iz egzotične zemlje, a više detalja pogledajte OVDJE.
Sandra Elkasević i suprug Foto: Sandra Elkasević/Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Filip Hrgović pokazao predivnu suprugu, koju poznaje još od djetinjstva
Njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prozirna bluza plavuše koju povezuju s mladim tenisačem otkrila je njezine gole grudi
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Kandidatkinju ispalu iz MasterChefa mnogi ne bi povezali s ovim sportom, a danas je i međunarodna sutkinja
Pogledaji ovo Celebrity Duboki dekolte milijarderke u crvenom satenu jedno je od njezinih najmoćnijih izdanja dosad!