Nije samo kraljica diska! Naša Sandra u haljini s dubokim dekolteom izgleda božanstveno

Sandra Elkasević oduševila je pratitelje pojavom u ružičastoj haljini s dubokim dekolteom i prorezom, u kojoj izgleda kao prava kraljica.

Naša kraljica diska Sandra Elkasević pokazala je da osim sportskih uspjeha ima i izvrstan modni ukus.

Na novoj fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama Sandra je oduševila pratitelje u upadljivoj ružičastoj haljini s dubokim dekolteom i visokim prorezom, koja je istaknula njezinu figuru i samopouzdanje.

Elegantnu haljinu fluidnog kroja upotpunila je crvenim sandalama na vezanje i mini torbicom u istoj nijansi, čime je postigla savršen spoj ženstvenosti i stila.

Sandra Elkasević - 4 Foto: Instagram

Sandra Elkasević - 5 Foto: Instagram

S kosom podignutom u opuštenu frizuru i diskretnom šminkom Sandra je zračila profinjenošću, a njezini su obožavatelji odmah preplavili komentare komplimentima.

Sandra Elkasević - 2 Foto: Sandra Elkasević/Instagram

"Opa", "Super ti stoji ova haljina", "Prekrasna", "Seksi", pisali su pratitelji.

Kako vam se sviđa Sandrina haljina? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Sandra je nedavno podijelila romantični trenutak sa suprugom iz egzotične zemlje, a više detalja pogledajte OVDJE.

Sandra Elkasević i suprug Foto: Sandra Elkasević/Instagram

Njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.

