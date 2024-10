Naša kraljica diska 10 mjeseci poslije vjenčanja ima razlog za sreću, nakon Olimpijskih igara došao je red i na ovo!

Naša olimpijka Sandra Perković, sada Elkasević, otišla je na medeni mjesec sa suprugom Edisom, a odabrali su egzotičnu lokaciju.

Naša olimpijka i kraljica diska Sandra Elkasević deset mjeseci nakon vjenčanja otišla je na medeni mjesec sa suprugom Edisom Elkasevićem.

Sandra i Edis svoje ljubavno putovanje odgodili su zbog Olimpijskih igara, ali nakon završetka sportske sezone za nju i svih obveza, par je odlučio otputovati na odmor.

Za lokaciju su odabrali egzotičnu Bora Boru, a Sandra se već pohvalila nekim fotografijama.

"Trenuci s tobom, tada poželim da mogu zaustaviti vrijeme", napisala je uz objavu.

Sandra i Edis vjenčali su se na Silvestrovo prošle godine i s uzvanicima su dočekali 2024.

Prije vjenčanja bili su u vezi više od deset godina, a taj par dijeli i privatni i poslovni život. Bivši atletičar Edis Sandrin je trener od 2013. godine, a par se upoznao kad je ona imala 15 godina. U ljubavnu su se romansu upustili koju godinu nakon toga.

''S 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo! Ja sam tada osvojila prvo olimpijsko zlato. Počeli su ti neki veliki uspjesi. Ja sam još bila dijete, ti se ne možeš sa 22 godine nosit s olimpijskim zlatom i ponašat kao što se ponašam danas, kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra. Onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kako ti odrastaš. On me zna i najbolju i najgoru'', ispričala je jednom prilikom Sandra u IN magazinu.



