Naša kraljica diska danas slavi poseban dan, emotivnom objavom raznježila je pratitelje: "Najljepših šest mjeseci..."

Danas Sandra Elkasević zajedno sa suprugom Edisom slavi šest mjeseci bračnog života, a fotkom s vjenčanja pohvalila se i na Instagramu.

Sandra Elkasević, nekoć Perković, naša je najtrofejnija atletičarka i jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica, a danas sa svojila suprugom Edisom slavi šest mjeseci braka.

Radosnim danom pohvalila se i na svom Instagram profilu.

"Danas slavimo ljubav! Najljepših šest mjeseci u mom životu provedenih s čovjekom s kojim je svaki dan kao iz snova! Volim te", napisala je ona ispod fotografije s njihovom vjenčanja.

Obožavatelji su im odmah čestitali u komentarima.

"Neka vam sve bude kao prvih šest", "Sretno vam i dalje", "Najdivniji", "Živjela ljubav", pisali su.

Sandra i Edis vjenčali su se na Silvestrovo prošle godine i s uzvanicima su dočekali 2024.

Prije vjenčanja bili su u vezi više od 10 godina, a ovaj par dijeli i privatni i poslovni život. Bivši atletičar Edis Sandrin je trener od 2013. godine, a par se upoznao kad je ona imala 15 godina. U ljubavnu su se romansu upustili koju godinu nakon toga.

''S 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo! Ja sam tada osvojila prvo olimpijsko zlato. Počeli su ti neki veliki uspjesi. Ja sam još bila dijete, ti se ne možeš sa 22 godine nosit sa olimpijskim zlatom i ponašat kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna, ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partyjao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu ako ti odrastaš. On me zna i najbolju, i najgoru'', ispričala je jednom prilikom Sandra u IN magazinu.

