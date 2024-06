Naša kraljica diska supruga je upoznala kad je imala 15 godina, evo kako je počela njihova ljubavna priča: "Ja sam se tad malo zaljubila..."

Sandra Elkasević posvetila je novu zlatnu medalju svom treneru i novopečenom suprugu Edisu.

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević, djevojački Perković, osvojila je u subotu sedmu uzastopnu zlatnu medalju na europskim prvenstvima u bacanju diska.

Tome se upisala u povijest kao prva atletičarka sa sedam uzastopnih europskih zlata u istoj disciplini, a ovo je posvetila suprugu Edisu Elkaseviću.

"Izbacila sam emocije jer mi je ovo prva medalja pod prezimenom Elkasević, kao da je nova cura u gradu. Osvojila sam ih šest pod prezimenom Perković, a ovo je prvo za našu obitelj. Zlato posvećujem njemu", rekla je Sandra nakon pobjede.

Sandra i Edis vjenčali su se na Silvestrovo poršle godine i s uzvanicima su dočekali 2024.

Prije vjenčanja bili su u vezi više od 10 godina, a ovaj par dijeli i privatni i poslovni život. Bivši atletičar Edis Sandrin je trener od 2013. godine, a par se upoznao kad je ona imala 15 godina. U ljubavnu su se romansu upustili koju godinu nakon toga.

''S 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo! Ja sam tada osvojila prvo olimpijsko zlato. Počeli su ti neki veliki uspjesi. Ja sam još bila dijete, ti se ne možeš sa 22 godine nosit sa olimpijskim zlatom i ponašat kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna, ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partyjao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu ako ti odrastaš. On me zna i najbolju, i najgoru'', ispričala je jednom prilikom Sandra u IN magazinu.

Tada je otkrila i tajnu njihove dugovječnosti.

''Što on ne osuđuje ni najbolju, ni najgoru jer, nekako bih rekla, ima on te trenerske crte i u privatnom životu. On razumije, on nikad neće napadati, on uvijek prvo nađe sve razloge zašto se nešto dogodilo i onda donese zaključak. Mislim da se poštujemo, kako ja njega poštujem na terenu i van terena, da on isto tako mene poštuje na obje stavke zato nas dvoje idemo naprijed'', rekla je.

''Glavno da smo mi zajedno i da stvaramo jednu veliku priču i zajednički život i da smo tu jedno za drugoga, a to je ja mislim u današnje vrijeme rijetkost'', istaknula je tada Sandra.

Pogledaji ovo Celebrity Naša sportašica i vlasnica mnogih medalja pozirala je u izdanju u kojem je ne viđamo često, haljina s dubokim izrezom ostavila je mašti na volju!

Pogledaji ovo Celebrity Matija Vuica podijelila još neviđene fotografije naše proslavljene sportašice u vjenčanici koju je dizajnirala, sve to uz divne riječi!

Pogledaji ovo Celebrity Našu uspješnu sportašicu na dan vjenčanja dočekalo je predivno iznenađenje: ''Najljepše i najslađe!''

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Zanimljivosti Mlada Hercegovka nastupila u narodnoj nošnji i postala hit na društvenim mrežama, oduševljen je i Mate Bulić!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Duška Valentića nedavno smo gledali u omiljenim Kumovima, to mu je bila zadnja televizijska uloga prije smrti