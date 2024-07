Tko je djevojčica koja je zapjevala s Grašom? Njezin glas prepoznat je diljem svijeta, a svojim talentom osvaja brojne nagrade!

Maša Milovanović djevojčica je koja je svojim glasom oduševila svijet, a svoj talent za pjevanje otkrila je u školi.

11-godišnjakinja Maša Milovanović nedavno je sve oduševila svojom izvedbom pjesme "Ako te pitaju" koju je otpjevala zajedno s našim legendarnim pjevačem Petrom Grašom.

Međutim, u hrvatskoj javnosti malo je poznato da Maša dolazi iz Srbije te da je njezin glas prepoznat diljem svijeta.

Iako je Maša još dijete, njezin talent se ne zaustavlja samo na domaćem terenu. Prošle je godine odnijela pobjedu i na prestižnom glazbenom festivalu "Zvezdički 2023". Nagrađena na festivalu, postala je jedna od 12 nominiranih za prestižnu nagradu "WAF AWARDS" koja se dodjeljivala u siječnju ove godine u Skopju od strane Asocijacije cijelog svijeta. Ovaj uspjeh dodatno potvrđuje njezin rastući utjecaj i van granica Srbije.

Maša je tim povodom gostovala u emisiji Puls Srbije gdje je govorila više o svom izuzetnom uspjehu.

"Ja se pjevanjem bavim od svoje 9. godine. Počela sam pjevati tako što mi je škola skrenula pažnju. Rekli su mojim roditeljima da trebam ići u školu pjevanja i tako sam otišla u školu pjevanja i sad idem na natjecanje. Festivali, Italija, Mađarska, Makedonija, Rumunjska, Poljska, Izrael, Dubai, Crna Gora, Cipar. Mislim, ima tu naravno još festivala, ali sad ako bi ih nabrojali, bilo bi baš puno. Bila sam u Dubajiu, tamo sam osvojila 'Grand Prix', taj festival je jako lijep. Pjevala sam pesmu 'Hurt'. I ostala djeca su isto pjevala različite pjesme i meni su se jako sviđale pjesme koje su pjevali i koje su izabrali", rekla je Maša pa dodala:

"Pa mi kad otpjevamo, žiri sjedi negdje iza da ih mi ne vidimo, da ne obraćamo pažnju puno. I kada na kraju svi otpjevaju, to kratko traje, oko deset minuta, oni odluče rezultate i sutradan dodijele nagradu. Dobila sam nagradu u Prilepu u Makedoniji. I onda su me izabrali da budem od 15 najboljih. To je svjetska organizacija i tu ću pjevati 'Never Enough', a tako ću se i natjecati s pjesmom 'Hurt'", rekla je Maša tada.

