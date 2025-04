Ovo su finalistice izbora za Miss Universe Hrvatske, natječe se i jedna majka!

Za dvadeset dana saznat ćemo tko je nova Miss Universe Hrvatske, a finalistice izbora pozirale su u crvenom bikiniju.

Na finalnom izboru Miss Universe Hrvatske 2025., koji će se održati 28. travnja 2025. u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu, za titulu najljepše natjecat će se 14 prekrasnih finalistica, čije vam službene fotografije i kratke biografije donosimo u nastavku.

Djevojke su prošloga tjedna odradile prvi dio priprema u Zagrebu i u Čepinu, točnije u novom Wellness i Wholeness hotelu Materra, gdje su fotografije i nastale.

Matea Tuškan Foto: PR / Šime Aviani

''Pohvale djevojkama na profesionalno odrađenom poslu. Fotografu Šimi Avianiju i njegovom asistentu Emanuelu Mancy pozirale su u kupaćim kostimima Pletix uz hladan sjeverac u prelijepom ambijentu ispred hotela. Zahvaljujem i cijelom timu vizažistice Maje Zatezalo, stilisticama frizerskog studija Škare & Kosa iz Osijeka, partnerima Schwarzkopf Professional te Borisu Šeperu, koji je snimao videomaterijale'', istaknula je direktorica izbora Marija Kraljević.

Ana Dolinar Foto: PR / Šime Aviani

Sve što su djevojke radile gledatelji će imati priliku vidjeti u izravnom prijenosu na portalu Jutarnji.hr, dok će snimka izbora biti prikazana nekoliko dana kasnije na CMC televiziji.

Finalistice Miss Universe 2025. - 4 Foto: PR / Šime Aviani

''Hotel Materra nam je zaista bio dom daleko od doma. Cijeli tim omogućio je djevojkama da se nakon napornog dana opuste u spau, na hotelskom bazenu i u saunama, a slavonske gastronomske specijalitete i izvrsno pripremljenu hranu u restoranu Crna svinja bilo je nemoguće odbiti, stoga vjerujem da će im pripreme ostati u lijepom sjećanju'', otkrio nam je Vladimir Kraljević, vlasnik licence Miss Universe Hrvatske.

Monika Klobučar Foto: PR / Šime Aviani

Kojoj će od ovogodišnjih finalistica Zrinka Ćorić predati krunu Zlatarne Dodić, saznat ćemo 28. travnja, a ona će time steći pravo i privilegiju predstavljati Hrvatsku na izboru Miss Universe, koji će se 21. studenoga održati u Tajlandu.

Rafaela Bartulović Foto: PR / Šime Aviani

Pobjednicu očekuje i puno vrijednih nagrada, od kojih je jedna od najvrednijih stipendija Zagrebačke škole ekonomije i managementa (ZŠEM) za četverogodišnji preddiplomski studij ili MBA studij u vrijednosti do 20.000 eura.

Anđela Mlinar Foto: PR / Šime Aviani

Sva zbivanja u vezi s Miss Universe Hrvatske možete pratiti na društvenim mrežama - Facebook: facebook.com/MissUniverseCroatia, platformi X: @MissUniverseCro i Instagramu: @missuniversecroatiaorg

Finalistice Miss Universe 2025. - 9 Foto: PR / Šime Aviani

MISS UNIVERSE® najprestižniji je izbor ljepote na svijetu s tradicijom dugom 74 godine. Pobjednica izbora MISS UNIVERSE® za trajanja svog mandata živi u New Yorku i surađuje s mnogim organizacijama čiji je cilj spriječiti širenje HIV-a i pomoć oboljelima od AIDS-a. Ona također postaje i ambasadorica dobre volje pri UN-u te surađuje s organizacijama koje pomažu djeci s Downovim sindromom te organizaciji Smile Train, koja djeci rođenoj sa "zečjom usnom" omogućuje besplatne operacije. Miss Universe® je međunarodni spektakl koji izravno ili u odgođenom prijenosu gleda i do milijarda ljudi u 170 zemalja svijeta. Aktualna Miss Universe® je 21-godišnja Victoria Kjær Theilvig iz Danske, sudionica europskih i svjetskih natjecanja u plesu, poduzetnica, zagovornica mentalnog zdravlja, zaštitnica životinja i buduća odvjetnica.

Matea Blažević Foto: PR / Šime Aviani

Matea Blažević Foto: PR / Šime Aviani

Laura Gnjatović Foto: PR / Šime Aviani

Ema Rutić Foto: PR / Šime Aviani

Lea Turkalj Foto: PR / Šime Aviani

Finalistice Miss Universe 2025. - 14 Foto: PR / Šime Aviani

Dolores Kraševac Foto: PR / Šime Aviani

Ana Čulina Foto: PR / Šime Aviani

Ivona Mamić Foto: PR / Šime Aviani



BIOGRAFIJE FINALISTICA MISS UNIVERSE HRVATSKE 2025.:

1. RAFAELA BARTULOVIĆ, 27, Bjelovar

Obrazovanje/stečeno zvanje: završila Farmaceutski fakultet u Ljubljani

Strani jezici: engleski, slovenski

Rafaela je diplomirala laboratorijsku biomedicinu na Farmaceutskom fakultetu u Ljubljani. Tijekom školovanja osvajala je brojne nagrade, poput državne STEM stipendije za izvrsnost, Dekanove nagrade za najboljeg studenta, Dekanove pohvale za izniman akademski uspjeh te Dekanova priznanja za cjelokupni uspjeh na magistarskom studiju. Njezin rad je objavljen u časopisu "Journal of Applied Health Sciences" (JAHS) u siječnju 2022. Strastvena je, ambiciozna i uvijek teži izvrsnosti. Voli sport, umjetnost, upoznavanje novih ljudi, a najdraži hobi su joj putovanja. Samo u protekloj godini posjetila je četiri destinacije koje su na nju ostavile snažan dojam: Maldive, Dubai, Kanarske otoke i Rim. Uvijek je voljna pomoći drugima, bilo kroz volontiranje u akademskoj zajednici ili pružanjem podrške studentima u učenju. Tijekom mandata Miss Universe Hrvatske voljela bi podržati projekte vezane uz obrazovanje i osnaživanje mladih žena u STEM područjima.

2. ANTONIJA BLAŽEVIĆ, 22, Zagreb

Obrazovanje/stečeno zvanje: završila Srednju strukovnu školu Orašje

Strani jezici: engleski

Antonija je po struci poljoprivredni tehničar i tu je profesiju odabrala prvenstveno zato što voli prirodu. Smatra se jednostavnom, prirodnom i iskrenom djevojkom koja voli umjetnost, modu i sportske događaje. U slobodno vrijeme bavi se manekenstvom, biciklizmom i atletikom. Kao Miss Universe Hrvatske željela bi pomagati djeci kao što je to činila i do sada volontiranjem.

3. MATEA BLAŽEVIĆ, 25, Đakovo

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira biologiju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Strani jezici: engleski, njemački

Iako se suočavala s ozbiljnim zdravstvenim problemima, poput operacije srca, to Mateu nije spriječilo da slijedi svoje ciljeve. Naprotiv, prepreke su je naučile hrabrosti, upornosti i tome kako biti motivacija drugima. U svoje slobodno vrijeme trenira pilates i ide u šetnje sa svojim ljubimcima. Bavi se sportom, a treninzi na koje svakodnevno ide pomažu joj održati fizičku i mentalnu ravnotežu te joj daju energiju. Također, u slobodno vrijeme uživa u čitanju i učenju novih stvari, što joj omogućava stalan rast i razvoj. Kao Miss Universe Hrvatske želi inspirirati ljude da ne dozvole da ih bilo koja prepreka u životu sputava, već da uvijek vjeruju u sebe i nastave se boriti za svoje snove.

4. ANA ČULINA, 18, Svinjarevci

Obrazovanje/stečeno zvanje: maturantica Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku

Strani jezici: engleski

Nakon završene Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku Ana planira upisati Arhitektonski fakultet jer je fascinira spoj umjetnosti, funkcionalnosti i kreativnog izražavanja. Komunikativna je, otvorena za nova iskustva i uvijek rado isprobava nove stvari – bilo da je riječ o hrani, aktivnostima ili učenju o nečemu potpuno drugačijem. Veliki je ljubitelj životinja i uvijek se trudi biti glas onih koji ga nemaju. Svjesna je da titula Miss Universe Hrvatske nosi veliku odgovornost te bi svojim humanitarnim radom i platformom poticala druge da čine isto.



5. ANA DOLINAR, 22, Zagreb

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu

Strani jezici: engleski, njemački, ruski

Uz studij trgovine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Ana u slobodno vrijeme voli učiti strane jezike, čitati rusku književnost, plivati i šetati u prirodi. Voli pomagati drugima, biti podrška potrebitima te osobito voli životinje. Posjeduje pozitivnu energiju koja je vodi kroz život i često motivira druge u savladavanju prepreka. Karizmatična je i s lakoćom privlači ljude, stvara nova poznanstva i prijateljstva. Kao Miss Universe Hrvatske voljela bi se baviti humanitarnim radom, posebno kada je riječ o nezbrinutoj djeci. Njezin je cilj usmjeriti ih i pomoći im pronaći pravi put u životu pružajući im ljubav, podršku i mogućnosti za bolju budućnost.

6. LAURA GNJATOVIĆ, 23, Zadar

Obrazovanje/stečeno zvanje: studentica Sveučilišta u Dubrovniku – Preddiplomski studij sestrinstva

Strani jezici: engleski, talijanski, španjolski

Rodom iz Zadra, Laura trenutačno živi u Dubrovniku, gdje privodi kraju treću godinu preddiplomskog stručnog studija sestrinstva, radi u jednoj poliklinici te profesionalno igra za Ženski odbojkaški klub Dubrovnik. Sve te aktivnosti naučile su je kvalitetno koristiti slobodno vrijeme, pa za aktivnosti koje voli, koje je ispunjavaju, smiruju i čine sretnijom, poput boravka u prirodi, druženja sa životinjama, plesanja, slikanja, sviranja gitare, šminkanja, kreiranja videosadržaja i fotosadržaja, uvijek izdvoji dio dana. Tijekom školovanja je bila nagrađena sudjelujući na natjecanjima iz znanja stranih jezika, a zadnja nagrada koju je dobila jest zlatna medalja za osvajanje Prve hrvatske odbojkaške lige kao igračica Ženskog odbojkaškog kluba Dubrovnik. Zdravlje joj je prioritet te želi pomoći drugima da shvate koliko je važno ulagati u svoje fizičko i mentalno zdravlje. Kao Miss Universe Hrvatske želi biti glas za one koji nemaju priliku biti saslušani te koristiti svoju poziciju da stvore stvarnu promjenu društvu.

7. MONIKA KLOBUČAR, 25, Pisarovina

Obrazovanje/stečeno zvanje: završila Srednju strukovnu školu u Velikoj Gorici

Strani jezici: engleski

Monika vodi svoj frizerski salon, u kojem uživa uređivati i upoznavati nove ljude. U slobodno vrijeme rado organizira putovanja i putuje svijetom jer voli upoznavati nove i različite kulture, istraživati nove destinacije i isprobavati raznoliku hranu. Do sada je posjetila 27 zemalja. Voli i plesati, bila je mažoretkinja 12 godina, plesala je pole dance, a sada pleše heels dance. Ples i putovanja pomažu joj izbaciti sve loše emocije. Kao djevojčica je uvijek mami govorila kako bi htjela pomoći drugoj djeci koja nemaju dovoljno za život. Željela bi djeci u Africi osigurati osnovne potrepštine potrebne za dostojanstven život, a to će uskoro imati priliku učiniti u Tanzaniji.

8. DOLORES KRAŠEVAC, 19, Kamanje

Obrazovanje/stečeno zvanje: studentica kemije i biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu

Strani jezici: engleski

Dolores je na prvoj godini studija biologije i kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i za pet godina željela bi se baviti znanošću na području biologije i aktivno se zalagati za edukaciju i osnaživanje žena u području znanosti. Tijekom obrazovanja sudjelovala je u izradi kozmetičkih potrepština za korisnike doma za starije i nemoćne te ih educirala o njihovoj primjeni. Sudjelovala je i u projektu podizanja svijesti o važnosti preventivnih pregleda, podizanju svijesti o važnosti mentalnog zdravlja te uključivanju mladih u aktivan rad za dobrobit zajednice. U slobodno vrijeme voli šetati prirodom, čitati knjige i provoditi vrijeme s obitelji i prijateljima. Odnedavno se bavi pilatesom, koji joj pomaže u održavanju tjelesne i mentalne ravnoteže. Kao Miss Universe Hrvatske željela bi se posvetiti radu s organizacijama koje pomažu ljudima koji se bore s mentalnih zdravljem te aktivno sudjelovati u inicijativama koje osnažuju žene i pružaju i priliku za bolju budućnost.



9. IVONA MAMIĆ,20, Split

Obrazovanje/stečeno zvanje: studentica Ekonomskog fakulteta u Splitu

Strani jezici: engleski

Ivona je završila Zdravstvenu školu za medicinske sestre, studira na Ekonomskom fakultetu u Splitu i radi kao medicinska sestra u ambulantama i privatnoj klinici. U slobodno vrijeme voli plesati, planinariti, trčati i rolati. Uvijek je spremna isprobati nove stvari i izaći iz zone komfora jer misli da je život prekratak da ga trošimo na strah od nepoznatog ili potencijalnog tuđeg mišljenja. Kao Miss Universe Hrvatske promovirala bi važnost mentalnog zdravlja.

10. ANĐELA MLINAR, 20, Vinkovci

Obrazovanje/stečeno zvanje: završila Gimnaziju Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima; pohađa Glazbenu školu, smjer pjevanje

Strani jezici: engleski

Anđela pohađa glazbenu školu Josipa Runjanina, gdje je upisala smjer opernog pjevanja kako bi poboljšala svoje pjevačke vještine i ostvarila glazbenu karijeru. Od malih nogu ima inspiraciju za pisanje pjesama i literature i željela bi ostvariti uspješnu glazbenu karijeru. Radi u obiteljskom obrtu, aktivno sudjeluje u svim poslovnim aktivnostima i pomaže u vođenju poslovanja te se zbog toga smatra i mladom poduzetnicom. Kao Miss Universe Hrvatske voljela bi nastupati na humanitarnim koncertima te volontirati u azilu za životinje.

11. EMA RUTIĆ, 20, Zagreb

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu

Strani jezici: engleski

Ema svoje znanje stečeno na fakultetu za pet godina planira primijeniti u pokretanju svog posla, a uz studij se u slobodno vrijeme najbolje opušta šminkanjem, druženjem s prijateljima te klizanjem. Kao Miss Universe Hrvatske željela bi se posvetiti nezbrinutoj djeci, posebno onoj koja nemaju dom. Ima mlađeg brata i ljubav prema djeci se probudila kada je on bio malen.

12. LEA TURKALJ, 23, Vukovar

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira sestrinstvo na Fakultetu dentalne medicine i zdravstva u Osijeku

Strani jezici: engleski

Lea je velika ljubiteljica sporta i aktivnog načina života - svoju tjelesnu aktivnost i fizičku spremnost održava odlaskom u teretanu, trčanjem te pridržavanjem pravilne prehrane. Osim toga, svoje slobodno vrijeme voli provoditi u prirodi, u društvu obitelji i prijatelja, a važan dio njezina života zauzima i pas Jackie. Tijekom školovanja sudjelovala je u među školskim debatama na engleskom jeziku, što joj je uvelike pomoglo u razvoju komunikacijskih vještina. Osim sporta, ima i kreativni hobi – uvezivanje perlica (embroidery) na odjeću. Trenirala je mažoretkinje gotovo deset godina, gdje je upoznala prijateljice za cijeli život i naučila se timskom radu. Bile su višegodišnje državne prvakinje, a 2019. su na Europskom kupu osvojile zlato u svim formacijskim kategorijama. Kao Miss Universe Hrvatske željela bi se usmjeriti na važnost tjelesne aktivnosti i poticati na zdrav i aktivan način života. Sport nije samo put do snažnog tijela, on nas uči disciplini, upornosti i samopouzdanju. Kroz sport pomičemo vlastite granice i stvaramo bolju verziju sebe, ne zbog drugih, već zbog sebe - zato smatra da svi trebamo zapamtiti ovu izreku: "Comparison is the thief of joy."

13. MATEA TUŠKAN, 23, Bjelovar

Obrazovanje/stečeno zvanje: završila Komercijalnu i trgovačku školu Bjelovar

Strani jezici: engleski

Matea je ponosna majka djevojčice Nike, ona je njezino najveće postignuće koje joj daje najveću snagu i motivaciju. Komunikativna je, kreativna i vrlo pozitivna osoba koja u slobodno vrijeme uživa u fizičkoj aktivnosti, treninzima u teretani, dugim šetnjama i boravku u prirodi. U srednjoj školi trenirala je atletiku te je osvojila medalje na raznim natjecanjima. Nakon završetka školovanja okušala se i u oružanim snagama Republike Hrvatske te se nakon vojne obuke zaposlila u trgovini, gdje i sada radi. Kao Miss Universe Hrvatske i kao majka posebno je senzibilizirana za brigu o nezbrinutoj djeci i željela bi se posvetiti humanitarnom radu u tom području.

14. MELITA VRBETIĆ, 20, Ozalj

Obrazovanje/stečeno zvanje: završila Trgovačko-ugostiteljsku školu u Karlovcu te se prekvalificirala za ekonomista na Pučkom otvorenom učilištu u Karlovcu

Strani jezici: engleski, njemački

Sposobnost komunikacije, iskrenost, empatija te organizacija Meliti pomaže u svim aspektima života. Voli druženje sa svojim voljenima i prijateljima, putovanja te šoping. Iako se sportom ne bavi aktivno, sudjeluje na sportskim igrama koje se održavaju svakoga ljeta u Ozlju. Dosad je igrala odbojku, a ovoga ljeta želi se natjecati u kuglanju. Kao Miss Universe Hrvatske željela bi se posvetiti brizi za napuštene životinje, organizirati kampanje i događanja koja će podići svijest o ovom važnom pitanju i potaknuti ljude na pomoć.