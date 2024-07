Tko je u ovoj godini od poznatih Hrvata već dočekao prinovu, a tko je još u slatkom iščekivanju?

Ova godina, čini se, bit će rekordna kad su u pitanju bebe s domaće scene. Izabel Kovačić, Sementa Rajhard i Hana Huljić samo su neke od poznatih dama koje će po drugi put postati majke. Tko je u ovoj godini već DOčekao prinovu, a tko je još u slatkom iščekivanju, doznajte u baby boom pregledu naše Dorotee Filipaj.

Početkom mjeseca glumica Sementa Rajhard potvrdila je da je u drugom stanju. Nakon kćeri Stelle, u dom im stiže sinčić.



''Bit će moderno ime, a najbitnije da se sviđa i meni i suprugu to je ono o čemu nismo dugo razmišljali i oko čega se nismo svađali. Prije 5 godina smo imali to ime ako bude dečko i ostvarilo nam se i jedva čekamo to malo stvorenje da ga nazovemo tim imenom'', otkrila je Sementa.

Sin će obogatiti i najpoznatiju glazbenu obitelj. Hani i Graši prinova stiže za četiri mjeseca.

Damir Martin, svjetski i europski prvak u veslanju i osvajač olimpijskih medalja, uoči odlaska na Olimpijske igre u Parizu otkrio je kako će njegova obitelj uskoro biti bogatija za novog člana. Njegova supruga Ivana je po drugi put trudna i krajem rujna stiže im još jedna djevojčica, kojoj se najviše veseli sestra Mara.

Hrvatski nogometni reprezentativac Andrej Kramarić i njegova supruga Mia izvan sebe su od sreće, a razlog ne može biti ljepši. U dom im stiže drugo dijete! Vijest su objavili na društvenim mrežama, a pozornost je ukrao Mijin poveći trbuščić koji se sakrio ispod sive majice. No to nije jedini nogometaš koji je u slatkom iščekivanju. Kovačićima će dom uljepšati još jedna beba!

Prvu sliku svoje unučice ponosna baka Mia Begović podijelila s pratiteljima, a nama je otkrila koje je savjete dala kćeri Maji. A koliko uživanja i veselja u dom unosi beba, najbolje zna Matija Cvek, koji je postao otac djevojčice Lote u veljači ove godine.

Naš najpoznatiji chef Mario Mandarić u ulozi oca snalazi se odlično. Kćerka je dobila ime Mia.

Za kratko i internacionalno ime odlučila se i pjevačica Colonije Ivana Lovrić, koja je sa suprugom Matijom kćerkicu nazvala Eli.



''Osjećam se tako spremno, toliko sam htjela ovo, mislim da nikad u životu nisam bila spremnija za taj korak. Drago mi je da se poklopilo da smo i Matija i ja to željeli svom silinom, i mislim da sam baš onako spremna prenijet sve ono što sam ja kroz život prošla, sve što sam naučila, mislim da sam spremna prenijet na nekog i da ću mu pružit sve najbolje moguće, eto'', zaključila je.

Budućim, ali i novopečenim mamama, želimo mnogo mirnih noći i sretnih trenutaka sa svojim novim najdražim osobama u životu.

