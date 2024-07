Tajči se pohvalila da je dobila jedan od najdražih angažmana u karijeri: ''Pozvana sam prije nekoliko dana...''

Na zabavi povodom otvorenja ljetne sezone splitskog resorta, zapjevale su Jasna Zlokić i Tajči, koje su našem Gordanu Vasilju otkrile brojne novosti iz privatnog i poslovnog života.

Glavne zvijezde velike rođendanske zabave splitskog resorta bile su Jasna Zlokić i Tajči, koje su oduševile publiku. Iako velolučku pjevačicu već godinama prati epitet dive hrvatske glazbene scene, ona, priznaje sebe tako ne doživljava.

''Sad niču te dive svako malo. Može se netko nazivat ovako ili onako, ali zapravo su pjesme te koje potvrđuju tvoje postojanje jer ako ih nema, ako nisu došle na plodno tlo i nisu vas održale onda vi nemate neki rezon da budete neka diva.'', govori Jasna Zlokić.

A osim hitova uz koje su se zaljubljivale generacije, Jasna je poznata i po svojem velolučkom humoru koji je krasio i njezina velikog prijatelja, neponovljivog Olivera.

''Ooo, Oliverove su duhovitosti bile jako prepoznatljive, velolučke. Zapravo, to je jedna specifična duhovitost. Mi nismo humoristi po vokaciji, to su dosjetke, nekakvi duhoviti osvrti. Takva sam i ja. To ljudi vole, to često koristim na koncertima. I to je ljudima drago.'', priča Jasna.

Iako je ušla u sedamdesetu, legendarna pjevačica izgleda dosta mlađe.

''Znate kako kažu Talijani 'pitura bona figura'. Malo se farba kosa, malo se farba lice, malo se našminkate i odmah ste drugi. Vjerojatno i genetika i taj jedan određen red i način življenja koji vas isto nekako brani od brzog starenja.'', kaže.

Najveći uspjeh ove šarmantne glazbenice je, kaže, njezina obitelj. Sa suprugom Borisom u braku je već 47 godina.

''Jedan skladan brak, to je jedna misija ljudi na ovome svijetu. Oni koji uspiju, ja ne kažem da oni koji nisu uspjeli da su manje vrijedni, ali je održati brak, djecu, stvoriti da ta vaša djeca dobiju svoju djecu, da se produži jedan takav lijep način življenja i nekako da si kao majka ostvario sve što je tvoja zasluga, onda je to za mene jedan veliki uspjeh, jedna velika radost'', kaže.

Velika su joj radost i brojni ljetni koncerti koji je čekaju duž cijele obale i skorašnja objava nove pjesme ''Tko to zove ime moje'', koju je napisao neprežaljeni Rajko Dujmić.

''To je je jedna od pjesama koju je Rajko snimio s Ninčevićem i negdje je bio zagubio taj mobitel na kojem su oni to tad snimili i pronašao ga je. Drago mi je da će se baš po toj pjesmi koju sam ja otpjevala, koja je već gotova, zvati album. Jako lijepa pjesma, to je onaj Rajko kojeg ja znam, koji mi je blizak i čije pjesme obožavam, što se na kraju krajeva i pokazalo u mojoj karijeri.'', kaže Jasna.

Omiljena Tajči danas slavi 54. rođendan.

''Pa, evo, drago mi je da je barem jedan od tri sina ovdje. I bit ću malo doma u Zagrebu i malo na Pagu s prijateljima. Ja uvijek sve otkrijem. Meni prijatelji vele 'daj malo budi tajnovita, za sebe.'', priča Tajči.

Ova ponosna majka trojice sinova, koji su se nedavno u Pittsburghu prijavili i za hrvatsko državljanstvo, ovih dana ima velik razlog za slavlje. Njezin srednji sin diplomirao je likovnu umjetnost.

''Evan Amadeus je moj srednji sin, znači moj najstariji je diplomirao prije dvije godine, sad Amadeus i Blaze je koji je najmlađi ima 18 godina i zato sad mogu češće dolaziti jer su tako veliki. Znaš ono moje prijateljice mame kažu djeca su nam odrasla, tužne smo, a ja velim znaš kaj, nije mi tako loše, sad mogu biti više u Hrvatskoj.'', priča Tajči.

Nedavnim priznanjem kako joj je Massimo bio simpatija u mladosti iznenadila je mnoge.

''A kome on nije bio simpatija? On je bio tako divan čovjek, divna duša. Žao mi je što ga više nema.''

Simpatična plavuša do kraja ljeta održat će nekoliko koncerata po Hrvatskoj, a ekskluzivno nam je otkrila da je dobila i jedan od najdražih angažmana u karijeri.

''Prije nekoliko dana pozvana sam da prisustvujem velikoj proslavi 75. godišnjice NATO-a u Washington D.C.-u s The American Pops Orchestra i jako sam počašćena time'', otkrila je.

A cijela ekipa IN magazina želi joj sretan rođendan!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Španjolski vratar vjenčao se s poznatom manekenkom, na vječnu ljubav zavjetovali su se nakon pola godina veze!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša glumica nasmijala je pratitelje šaljivim videom o svom braku, javio se i njezin suprug: "Težak je ovaj život..."