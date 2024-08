Brončana Sandra Elkasević o kontroverzama s Olimpijskih igara: ''To stvarno komentiram užas, ne želim da se to miješa...''

U maniri prave kraljice, naša kraljica diska Sandra Elkasević, nakon osvojene medalje, stavila je krunu i propisno proslavila. Prvoj olimpijskoj medalji pod novim prezimenom, gotovo koliko i ona, veselio se njezin suprug Edis. Tko ju je okrunio u Parizu te kako kometira najkontroverznije Olimpijske igre dosad, ispitala je Sanja Jurković za In magazin.

Zlatu iz Londona i Rija sada je dodala i broncu iz Pariza. Iako joj nije prva olimpijska medalja, po nečem je ipak posebna – prva je pod novim prezimenom.

''Elkasević! Ja sam jedna mlada brucošica, koja je osvojila svoju prvu medalju, olimpijsku, prije dva mjeseca smo osvojili ovu europsku, tako da na dobrom je putu, haha, vidi se da ima potencijala, ovo izgleda kao da bi nešto radila, pa ćemo vidjeti što će donijeti budućnost'', govori Sandra.

Tko je ponosniji – gospodin ili gospođa Elkasević?

''Ja mislim da oboje, zajedno, sad smo pod istim krovom, sad moramo sve - da, draga i to sve mora biti zajedno''.kaže.

Stoga je, nakon što se okitila broncom i proslavila je s krunom na glavi, upravo suprugu i dugogodišnjem treneru posvetila ovu medalju.

''U atletici je moj naziv Discus Queen, to njegujem sa svojim rezultatima i utvrđujem. Došla je moja vjenčana kuma Valentina iz Amerike, samo da bi me gledala i podržala na ovim Olimpijskim igrama, ona je ponijela krunu, kako i dolikuje jednoj kraljici. Nakon osvajanja medalje, kada je završilo natjecanje, dobila sam je, jednostavno je bilo prekrasno, atletika je posebna, baš je kraljica sportova, 77 tisuća ljudi je tu večer gledalo finale ženskog bacanja diska. Biti na pobjedničkom postolju nakon osam godina čekanja, imam strpljenja i na pretek da provedem sa svima koji su mi ulili neko samopouzdanje'', govori.

Iako su i oni sudjelovali, nemojte misliti da su u ičemu bili privilegirani, Olimpijske su igre gledali u pauzama od vlastitih natjecanja, baš kao obični smrtnici:

''Na laptopima jer nismo mogli nikako drugačije, kupili smo aplikaciju pa smo preko aplikacije gledali jer u sobama nemamo televizore i onda morali smo se snaći, a stvarno ako si tamo i nemaš televizor, malo i prolupaš, pa bude ipak malo zanimljivije'', kaže.

Izuzetno joj je žao rukometne reprezentacije, ali i Tina Srbića, s kojim je suosjećala vjerojatno cijela Hrvatska.

''Moj dečko iz Dubrave, užasno mi je žao, stvarno je vrijedio za puno više, borbu i pitanju koje je prošao proteklih nekoliko godina i te povrede su ga spriječile da danas stoji gore s nama. Kažem, želim dati podršku svima, pogotovo našim rukometašima koji su se nakon Tokia vratili na te Olimpijske igre, stvarno im je skupina bila katastrofalna, stvarno su se borili do samog kraja, eto ti nesretni Španjolci imaju više sreće, da se okrenula sreća koji put na našu stranu, ali kažem, glavu gore''.

Znamo kakva je sportašica, a sad smo imali priliku saznati i kakva je navijačica.

''Nisam živčana nego sam previše energična i onda se baš previše trošim i navijam i ne znam, iskočila bi iz svoje kože. Zato sam ja jedan od onih sportaša koji ne voli ići na sportska borilišta jer ja to toliko emotivno prihvaćam da se dosta i trošim''.

No osim po uspjesima naših sportaša, ove Olimpijske igre pamtit ćemo i po brojnim kontroverzama.

''A ne znam, te neke teme i sad sam opet čula, vi znate da novine prodaju tako neki bombastični naslovi, sad zadnje što sam pročitala nešto, ima veze s kokainom, mislim, mi smo stvarno, ne znam da l' je to zato što se mi Hrvati stvarno normalo ponašamo, hodamo s treninga, na trening, na ručak, večeru, doručak, na rehabilitaciju, ja stvarno nisam čula da je netko iz naše reprezentacije nešto tako slično napravio, to je tako, puno ljudi, puno ćudi, tako bi ja rekla''.

Iako je konkurencija bila jaka, čini se da je najviše prašine podigla alžirska boksačica s XY kromosomom.



'T'o stvarno komentiram užas i atletika je jasno deklarirala da ne može se muškarac boriti umjesto žene. Ako ste primijetili, da većina muškaraca želi biti žena, ali nisam čula ni za jednu ženu koja se želi boriti u muškoj kategoriji, tako da ne podržavam i šta onda za par godina ću se ja osjećati kao juniorka, pa ću bacati šta? S djecom od 14 godina? Mislim da je to bezveze. Izvadite krv, pa ćete vidjeti kojeg ste spola, ako ste nesigurni. Šalu na stranu, naravno, sve ja poštujem, svako neka bira svoj put, ali što se tiče sporta ne želim da se to miješa, postoji muška kategorija, ženska kategorija i tako neka ostane, a u privatnom životu radite što hoćete'', govori.

A ona jako dobro zna što hoće:

''Ja se svaki dan budim sa željom da budem najbolja teškašica na svijetu svih vremena'', zaključila je.

Dobro upamtite ove riječi jer sve što si je dosad zacrtala, Sandra je i ostvarila.

