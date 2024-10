Evo tko su djeca Dine Merlina, školovali su se u inozemstvu, a zbog ovog je na njih iznimno ponosan!

Dino Merlin svoju obitelj uspješno čuva daleko od očiju javnosti, a evo tko su njegova djeca, Hamza i Naida.

Dino Merlin jedan je od najpopularnijih pjevača u regiji, no svoj privatni život još i danas uspješno čuva daleko od očiju javnosti. Sa svojom suprugom Amelom Dervišhalidović od svoje je 17. godine i par nikada nije bio upleten ni u jedan skandal, a zajedno imaju dvoje djece.

30-godišnji sin Hamza studirao je i završio menadžment i politologiju, a školovao se u Berlinu, Londonu i Istanbulu. U javnosti se ne pojavljuje često, no s njegovih društvenih mreža jasno je kako je dio tima svoga oca te mu uvelike pomaže gdje god može.

Mnogi su primijetili kako je slika i prilika Dine Merlina te mu jako sliči, posebno ako se uzme u obzir to kako je pjevač izgledao na početku svoje karijere. Osim sina Hamze Dino i Amela imaju i kćer Naidu, koja također izbjegava javnost koliko može. Kako Hamza izgleda, pogledajte OVDJE.

36-godišnja Naida završila je postdiplomski studij informatike na Oxfordu i ima uspješnu međunarodnu karijeru. Na fotografiji se nalazi sasvim desno.

"Naida je rođena kad sam počinjao karijeru i u djetinjstvu je doživjela sve - od neimaštine do, metaforički rečeno, kavijara i šampanjca. Navikla se na skroman život, pa je njezin odgovor na moje pitanje što da joj donesem iz Pariza ili New Yorka uvijek bio: 'Tata, hvala, imam sve, samo se što prije vrati kući.' Materijalno je ne zanima, za razliku od njezina mlađeg brata. Kad se Hamza rodio, više nismo imali nikakvih egzistencijalnih problema i navikao se na to da mu Amela i ja priuštimo što god poželi. Kad njega pitam što mu treba, i ne čeka da završim rečenicu, već ima listu narudžbi", izjavio je Dino jednom prilikom za Gloriju.

Dino je na djecu zbog jednog iznimno ponosan.

''Važno je ostati čovjek u onim elementarnim stvarima. Recimo, ja sam jako sretan zbog svoga privatnog dijela jer nikad nećete pročitati da moj sin vozi Lamborghinija ili nekog Ferrarija, kako su bahati, da šmrču... Moja su djeca pristojna, radišna'', rekao je Merlin jednom.

Dino nikada nije skrivao koliko je zaljubljen u svoju suprugu, a njihova je ljubavna priča kao iz bajke. Više o tome pročitajte OVDJE.

Već je poznato i gdje će Merlin nastupati za Novu godinu, detalje saznajte OVDJE.

