Zorica Kondža otkrila koji je veliki hit odbila snimiti: ''Ja mu čestitam, on meni - ovo je mogao biti tvoj Porin!''

Naša glazbena diva Zorica Kondža će 23. kolovoza prvi put nastupiti na jednoj od najljepših ljetnih pozornica, onoj u srcu Opatije. Tim povodom s njom se družio naš Gordan Vasilj, kojem je otkrila koji je hit duet prvo ona trebala otpjevati.

Svojim jedinstvenim glasom i pjesmama koje obožavaju sve generacije, Zorica Kondža i ove sezone uljepšava sparne večeri brojnim obožavateljima. Najposebnije će, kaže, ipak biti u Opatiji, gdje će 23. kolovoza prvi put nastupiti na tamošnjoj kultnoj ljetnoj pozornici.

''Tu ćemo zapravo nastojati otpjevati sve što sam ja u ovih 30 i ohoho godina otpjevala pa ćemo vidjeti kako ćemo to posložiti. A lijepo ćemo posložiti, ja imam svoju publiku u tom bazenu, tako da evo, pozivam ih da dođu, bit će nam lijepo i sigurna sam da će biti nezaboravna večer.'', kaže.

Istinski glazbeni sladokusci zasigurno će uživati u širokom repertoaru jedne od naših najboljih vokalistica, koja unatoč velikom iskustvu, prije ovog dugoočekivanog koncerta, priznaje, ipak ima tremu.

''Imam osjećaj da sve što sam starija, da mi je sve veća trema. Pa zapravo ovaj naš posao, bez obzira koliko mi izgledali nasmiješeno, izlazak na binu je zaista respekt prema publici koja je platila ulaznicu, koja vas je došla slušat. I to je sve zapravo jedan stres, ali čim krenu prve note i taj kontakt s publikom, sve prođe.'', kaže.

Glazbena diva ubacila je u petu brzinu pa je u manje od mjesec dana izbacila dvije nove pjesme. ''Promjenu'', kojom je označila svoju prvu suradnju s Predragom Martinjakom Peggyjem.

I baladu ‘Na kraju puta‘, koju je predstavila na Melodijama Jadrana, a koju joj je napisao Tomislav Mrduljaš.

''Moram opet naglasiti, ja sam jedina pjevačica na našoj sceni koja ima troje djece i muža. Znači s četiri muška nije mi lako. Sve mlade mame koje imaju malu djecu znaju da ne može se tek tako okolo raditi, treba se posvetiti djeci. Djeca su moja narasla, to su sve momci, tako da ja zapravo sad imam više vremena da se bavim glazbom.''

Poznato je da je Zorica u mladosti odbila evergreen ''Gdje dunav ljubi nebo'', koji je prvo bio ponuđen njoj, ali ga nije prepoznala, a sada je ekskluzivno za In Magazin otkrila da je Dino Merlin upravo njoj prvoj ponudio da s njim snimi duet za mega hit ''Godinama''.

''Uglavnom sjedili smo zajedno u avionu i on mi je predložio tu pjesmu. Međutim suprug i ja smo bili podstanari godinama i taman smo selili, to je davno bili, nismo imali telefon, mobitel pogotovo i ja sam njemu rekla da ne znam kako ćemo sad imat kontakt i rekla sam mu da se javi u našu Hrvatsku glazbenu uniju Split da bi on meni mogao poslat pjesmu. Međutim, nije uspio napravit kontakt.''

Pa je Merlin ''Godinama'' snimio s Ivanom Banfić, a sve ostalo je povijest.

''Kad smo bili na Porinu, ja mu čestitam, a on kaže 'ovo je sad mogao biti tvoj Porin'. A ja govorim neka, drago mi je da si dobio, zaslužio si. Zaista, veliki hit. O imala sam ja takvih situacija podosta u životu'', priča Zorica.

A u pauzama između brojnih koncerata, ova 64-godišnja Splićanka vrijeme najradije provodi sa svojom jednogodišnjom unučicom Natali. Miljenica publike ne krije kako priželjkuje još koji put postati baka.

''Veselilo bi nas da imamo što više tih malih, slatkih anđelića. Ona je prekrasna, svi je volimo, ona će s nama, za koju godinu, svima upravljat i to je tako'', govori Zorica.

Neumorna Zorica, koja od svibnja nije stala s nastupima, godišnji odmor čuva za bablje ljeto.

''Slijedi deveti mjesec, tako da se nadam da ću otploviti malo do Hvara da ću se okupati. Vjerovali ili ne, još nisam nogu stavila u more'', priča Zorica.

A nakon Opatije bajne, Zore će svoju ljetnu turneju zaključiti 31. kolovoza u trogirskoj Kuli Kamerlengo.

