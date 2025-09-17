Naša kraljica diska podijelila romantični trenutak sa suprugom iz egzotične zemlje

Sandra Elkasević i suprug Edis uživaju u Japanu, gdje su iz Kyota podijelili romantični trenutak.
Hrvatska bacačica kugle, Sandra Elkasević, i njezin suprug Edis trenutačno borave u japanskom Kyotu, odakle su na društvenim mrežama podijelili romantičnu fotografiju.
"Samo mi", kratko su poručuli u opisu.
Nakon objave, obožavatelji su im u komentarima poželjeli sretan put i lijepe trenutke.
Osim što su u braku, Edis je i Sandrin dugogodišnji trener – njihova priča započela je kad je imala 15 godina, a ljubav je s godinama prerasla u ozbiljnu vezu.
Sandra Elkasević i suprug Foto: Sandra Elkasević/Instagram
Zaručili su se na Staru godinu 2022. u Londonu, a vjenčali točno godinu dana kasnije.
Sandra i Edis Elkasević Foto: Instagram
Sandra Elkasević - 3 Foto: Sandra Elkasević/Instagram
Sandra Elkasević u Disneylandu - 7 Foto: Instagram
