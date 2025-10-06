Maja Šuput pokazala što je partneru Šimi poklonila za rođendan!

Maja Šuput na Instagramu je objavila vesele prizore s rođendanskog slavlja njezinog partnera Šime Eleza.
Naravno, na fešti je bila i njegova partnerica Maja Šuput, koja je skupa s njim blistala na fotografijama s rođendanske večeri.
Rođendan Šime Eleza - 6 Foto: Maja Šuput/Instagram
Maja je za tu prigodu odabrala crno-bijelu elegantnu haljinu s visokim prorezom, dok je Šime blistao u crnoj košulji i bijelim hlačama, pa su zajedno izgledali poput pravog modnog para s naslovnica.
Na posljednjim fotografijama vidi se vesela atmosfera i smijeh uz vino i pjesmu. Zabavi je prisustvovao i naš pjevač Jole.
Šime Elez i Joško Čagalj Jole Foto: Instagram
No osim spomenutih prizora, pažnju je ukrao i najzabavniji poklon večeri.
Naime, Maja je Šimu iznenadila tortom s njegovom slikom na plaži, a detalj koji je sve nasmijao bio je natpis: "Dlake powered by Donje Ogorje", duhovita referenca na Šimina prepoznatljiva, dlakava prsa.
Rođendan Šime Eleza - 9 Foto: Maja Šuput/Instagram
"Kad slavimo, slavimo sa stilom", napisala je Maja u opisu objave.
Na fotografijama se vidi kako se Maja ne može prestati smijati dok Šime ponosno podiže majicu i pokazuje "original" – svoj prirodni ukras koji je inspirirao rođendansku tortu.
Rođendan Šime Eleza - 10 Foto: Maja Šuput/Instagram
Uz sav humor i dobru atmosferu, par je i ovaj put dokazao da zrače ljubavlju i zajedništvom, a njihova energija odmah je podigla raspoloženje svih uzvanika.
Šime Elez i Maja Šuput - 3 Foto: Instagram
Šime Elez i Maja Šuput - 5 Foto: Instagram
Rođendan je ovog rujna slavila i Maja, a prizore s razuzdane zabave pogledajte OVDJE.
