Maja Šuput pokazala što je partneru Šimi poklonila za rođendan!

Maja Šuput na Instagramu je objavila vesele prizore s rođendanskog slavlja njezinog partnera Šime Eleza.

Markantni Splićanin Šime Elez proslavio je 27. rođendan, a tim povodom organizirao je i večeru te feštu u jednom splitskom restoranu.

Naravno, na fešti je bila i njegova partnerica Maja Šuput, koja je skupa s njim blistala na fotografijama s rođendanske večeri.

Maja je za tu prigodu odabrala crno-bijelu elegantnu haljinu s visokim prorezom, dok je Šime blistao u crnoj košulji i bijelim hlačama, pa su zajedno izgledali poput pravog modnog para s naslovnica.

Na posljednjim fotografijama vidi se vesela atmosfera i smijeh uz vino i pjesmu. Zabavi je prisustvovao i naš pjevač Jole.

No osim spomenutih prizora, pažnju je ukrao i najzabavniji poklon večeri.

Naime, Maja je Šimu iznenadila tortom s njegovom slikom na plaži, a detalj koji je sve nasmijao bio je natpis: "Dlake powered by Donje Ogorje", duhovita referenca na Šimina prepoznatljiva, dlakava prsa.

"Kad slavimo, slavimo sa stilom", napisala je Maja u opisu objave.

Na fotografijama se vidi kako se Maja ne može prestati smijati dok Šime ponosno podiže majicu i pokazuje "original" – svoj prirodni ukras koji je inspirirao rođendansku tortu.

Uz sav humor i dobru atmosferu, par je i ovaj put dokazao da zrače ljubavlju i zajedništvom, a njihova energija odmah je podigla raspoloženje svih uzvanika.

Rođendan je ovog rujna slavila i Maja, a prizore s razuzdane zabave pogledajte OVDJE.

