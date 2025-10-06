Već toliko?! Životna priča holivudske ikone koja je proslavila 79. rođendan

Susan Sarandon proslavila je 79. rođendan blistajući istom snagom i duhom koji su je kroz karijeru, ljubav i aktivizam učinili jednom od najautentičnijih holivudskih ikona.

Holivudska legenda Susan Sarandon 4. listopada proslavila je 79. rođendan, i to s istom onom energijom, duhovitošću i prkosom koji je prate cijeli život. Malo je glumica koje su, poput nje, uspjele ostati relevantne, autentične i beskompromisne u svijetu koji često zaboravlja žene nakon određenih godina.

Rođena kao Susan Abigail Tomalin 1946. godine u New Yorku, Sarandon je karijeru započela gotovo slučajno, prateći tadašnjeg supruga Chrisa Sarandona na audiciju, na kojoj su producenti primijetili nju. Nedugo zatim, debitirala je u filmu "Joe" (1970.), a svjetsku slavu stekla je u kultnom mjuziklu "The Rocky Horror Picture Show" (1975.), koji je i danas obožavan među filmskim klasicima.

No, pravi glumački procvat uslijedio je 80-ih i 90-ih godina, kada je Susan postala jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda. Uloga Lousie u nezaboravnom filmu "Thelma & Louise" (1991.) pretvorila ju je u simbol ženske snage, slobode i otpora, dok joj je uloga redovnice u filmu "Dead Man Walking" (1995.) donijela Oscara za najbolju glumicu.

Osim karijere, Sarandon je oduvijek privlačila pažnju i svojim ljubavnim životom. Nakon razvoda od Chrisa Sarandona, dugo je bila u vezi s redateljem Louisom Malleom, a potom s legendarnim Timom Robbinsom, s kojim ima dva sina. Njihov odnos, koji je trajao više od dva desetljeća bez formalnog braka, bio je dokaz da ljubav ne mora imati konvencionalne okvire da bi bila stvarna. S Francom Amurrijem ima jednu kćer.

Susan je i danas poznata po svom aktivizmu. Otvoreno se zalaže za ljudska prava, socijalnu pravdu, klimatske promjene i jednakost spolova. Često bez dlake na jeziku, hrabro govori o temama koje mnogi izbjegavaju, a zbog toga je publika doživljava kao autentičnu, hrabru i neovisnu ženu.

Na svoj 80. rođendan Susan i dalje blista s prepoznatljivom crvenom kosom, zaraznim osmijehom i duhom koji ne poznaje godine.

"Ljepota dolazi iznutra, a samopouzdanje s godinama postaje tvoja supermoć", rekla je jednom prilikom, savršeno sažimajući životnu filozofiju koja ju je dovela do statusa prave filmske ikone.

