Kako danas izgledaju Thelma i Louise? Od kultnog filma prošlo je više od 30 godina!

Više od tri desetljeća nakon što su u filmu "Thelma & Louise" ostavile neizbrisiv trag, Susan Sarandon (78) i Geena Davis (69) i dalje su aktivne i utjecajne u javnom životu, svaka na svoj način.

Susan Sarandon i dalje je prisutna u filmskoj industriji, ali i u društvenom aktivizmu. Nedavno je glumila u filmu "The Gutter" (2024), a u 2025. godini očekuje se njezina uloga u filmu "The Six Triple Eight" Tylera Perryja te komediji "Nonnas" s Vinceom Vaughnom.

Thelma i Louise film - 10 Foto: Profimedia

Thelma i Louise film - 9 Foto: Profimedia

Njezina politička angažiranost, posebno podrška palestinskom narodu, dovela je do kontroverzi. Nakon komentara na pro-palestinskom skupu u studenom 2023., izgubila je zastupanje u agenciji UTA i suočila se s otkazivanjem projekata. Unatoč tome, Sarandon ostaje predana svojim uvjerenjima i nastavlja s aktivizmom.

Susan Sarandon - 2 Foto: Profimedia

Privatno, Sarandon je majka troje djece i otvoreno govori o ljubavi i životu. U intervjuu iz 2024. izjavila je da je otvorena za ljubav na svim razinama i da ne ograničava svoje emocije prema spolu partnera.

Susan Sarandon - 1 Foto: Profimedia

Susan Sarandon - 3 Foto: Profimedia

Od glume do borbe za ravnopravnost Geena Davis, iako manje prisutna na filmskom platnu, ostaje aktivna kroz različite projekte. U travnju 2025. objavila je svoju prvu dječju knjigu "The Girl Who Was Too Big for the Page", koju je i ilustrirala .

Geena Davis - 6 Foto: Profimedia

Geena Davis - 4 Foto: Profimedia

Davis je osnivačica "Geena Davis Institute on Gender in Media", organizacije koja se bori za ravnopravnost spolova u medijima i protiv stereotipa. Njezina posvećenost ovoj misiji donijela joj je priznanja, uključujući i Jean Hersholt Humanitarian Award 2019. godine.

Geena Davis - 2 Foto: Profimedia

Privatno, Davis je majka troje djece i trenutno nije u javnoj vezi. Nakon razvoda od Reze Jarrahyja 2021., posvetila se obitelji i svojim projektima .

Susan Sarandon i Geena Davis i dalje su snažne figure u javnom životu, svaka na svoj način. Njihova posvećenost umjetnosti, aktivizmu i osobnom razvoju potvrđuje da su i izvan filmskog platna istinske heroine.

Inače, spomenuti film prati priču dvije prijateljice, Thelmu (Geena Davis) i Louise (Susan Sarandon), koje odlučuju pobjeći od monotonog života i krenuti na vikend izlet. Međutim, stvari krenu po zlu kada Louise ubije muškarca koji je pokušao silovati Thelmu. U panici, odlučuju pobjeći prema Meksiku, no njihovo putovanje prerasta u bijeg od zakona.

