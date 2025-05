Unatoč neuspjeloj plastičnoj operaciji nosila je haljinu koja joj je jedva prekrila grudi

Američka reperica Doja Cat je tijekom subote na iHeartRadio Wango Tango događaju nosila outfit koji je istaknuo neugodan estetski zahvat, a upravo je izvođačica sama skrenula pažnju na taj problem.

Kasnije iste večeri, 29-godišnja reperica objavila je na platformi X svoju želju.

"Nemojte komentirati moje implantate, to je sve što tražim", napisala je.

don’t clock my contracted implant it’s all i ask