Kakvo iznenađenje! Neočekivan dolazak Meghan Markle u Europu nametnuo je važno pitanje

Meghan Markle pojavila se u Europi nakon više od dvije godine. Na događanju je bila bez princa Harryja.

Meghan Markle našla se u centru pažnje javnosti zbog neočekivanog dolaska u Europu, prvi put nakon više od dvije godine. Njezino iznenadno pojavljivanje na prestižnom modnom događaju u Parizu, u sklopu Tjedna mode, nije prošlo nezapaženo.

Bivša vojvotkinja od Sussexa snimljena je tijekom vikenda u francuskoj prijestolnici, kako napušta luksuzni hotel i kreće prema reviji jedne od najpoznatijih svjetskih modnih kuća, a osmijeh joj nije silazio s lica.

Meghan Markle Foto: Profimedia

Za ovu prigodu Meghan je odabrala bijeli kaput, ispod kojeg je nosila klasičnu bijelu košulju i hlače u istoj nijansi. Look je upotpunila crnim cipelama na špic i jednostavnim modnim detaljima, dok je frizura – glatka punđa zalizana unatrag – dodatno naglasila njezin minimalistički, ali besprijekorno dotjeran stil.

Ovo je prvi put da se Meghan pojavila na pariškom Tjednu mode, što njezino prisustvo čini još posebnijim. Također, radi se o njezinu prvom putovanju u Europu otkako je 2023. godine posjetila Düsseldorf u sklopu Invictus Igara.

Princ Harry nije bio s njom.

Njezino pojavljivanje nametnulo je pitanje – je li ovo tek početak njezina povratka na europsku scenu?

Bez ijedne riječi, Meghan je još jednom pokazala da zna kako privući pažnju – i to s lakoćom.

