Kakvo iznenađenje! Neočekivan dolazak Meghan Markle u Europu nametnuo je važno pitanje

Meghan Markle pojavila se u Europi nakon više od dvije godine. Na događanju je bila bez princa Harryja.
Meghan Markle našla se u centru pažnje javnosti zbog neočekivanog dolaska u Europu, prvi put nakon više od dvije godine. Njezino iznenadno pojavljivanje na prestižnom modnom događaju u Parizu, u sklopu Tjedna mode, nije prošlo nezapaženo.3 vijesti o kojima se priča prekrasne dame Grašina Hana u rijetkom izlasku s kćeri bivšeg vatrenog, jedan detalj svima je zapeo za oko "koja žena" Grašina Hana iznenadila fotkama u kupaćem, no pažnju je ukrala kći Alba! "Otišao je..." Neutješna Mila Elegović oprostila se od dugogodišnjeg partnera: "Moje sve"
Bivša vojvotkinja od Sussexa snimljena je tijekom vikenda u francuskoj prijestolnici, kako napušta luksuzni hotel i kreće prema reviji jedne od najpoznatijih svjetskih modnih kuća, a osmijeh joj nije silazio s lica.
Meghan Markle Foto: Profimedia
Meghan Markle Foto: Profimedia
Za ovu prigodu Meghan je odabrala bijeli kaput, ispod kojeg je nosila klasičnu bijelu košulju i hlače u istoj nijansi. Look je upotpunila crnim cipelama na špic i jednostavnim modnim detaljima, dok je frizura – glatka punđa zalizana unatrag – dodatno naglasila njezin minimalistički, ali besprijekorno dotjeran stil.
Meghan Markle Foto: Profimedia
Meghan Markle Foto: Profimedia
Ovo je prvi put da se Meghan pojavila na pariškom Tjednu mode, što njezino prisustvo čini još posebnijim. Također, radi se o njezinu prvom putovanju u Europu otkako je 2023. godine posjetila Düsseldorf u sklopu Invictus Igara.
Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je ovo? Glumila je u hitu devedesetih, a danas jednu stvar žestoko odbija
Princ Harry nije bio s njom.
Meghan Markle Foto: Profimedia
Njezino pojavljivanje nametnulo je pitanje – je li ovo tek početak njezina povratka na europsku scenu?
Meghan Markle Foto: Profimedia
Galerija 34 34 34 34 34
Pogledaji ovo Celebrity Bivša kraljica Hrvatske udala se u tajnosti? Zanimljiv detalj sa špice potaknuo je šuškanja
Bez ijedne riječi, Meghan je još jednom pokazala da zna kako privući pažnju – i to s lakoćom.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Čipka ispod koje je nosila samo tange pala je u drugi plan kad se nasmijala i pokazala zube
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Tko je sve prošetao špicom? Poznata lica ponovno okupirala centar Zagreba
Pogledaji ovo Celebrity Naša bivša manekenka prvi put pokazala 10 godina mlađeg partnera!