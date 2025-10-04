Bivša kraljica Hrvatske udala se u tajnosti? Zanimljiv detalj sa špice potaknuo je šuškanja

Početkom kolovoza na društvenim mrežama osvanule su fotke sa Anteine djevojačke zabave.
Za šetnju centrom grada Antea je odabrala bijelu majicu, trendi kaput boje kapučina s vezanjem u struku te traperice uz usklađene balerinke u zlatno-crnoj kombinaciji. Stajling je upotpunila crnom torbicom s decentnim zlatnim nakitom, dok su velike sunčane naočale zaokružile dojam.
Antea Kodžoman Foto: Josip Moler / CROPIX
Antea Kodžoman Foto: Josip Moler / CROPIX
Antea Kodžoman, Snježana Schillinger Foto: Josip Moler / CROPIX
Ipak, ono što nije prošlo nezapaženo bio je prsten koji je nosila na lijevoj ruci, što je odmah pokrenulo glasine da se udala u tajnosti. Uz prsten s velikim kamenom, koji je vjerojatno zaručnički, isticao se i jedan nalik vjenčanome.
Antea Kodžoman, Snježana Schillinger Foto: Josip Moler / CROPIX
Nedavno su u javnost isplivale fotke s djevojačke, ali nije poznato tko je njezin partner. Fotke pogledajte OVDJE.
Okrunjena domaća ljepotica svojevremeno je bila i jedna od najtraženijih hrvatskih manekenki, a onda se na vrhuncu karijere odlučila povući iz javnosti.
Antea Kodžoman - 4 Foto: Antea Kodžoman/Cropix
Manekensku karijeru izgradila je nakon osvajanja titule Kraljice Hrvatske 1999. godine i neko je vrijeme radila u Milanu, a sve to ponajviše može zahvaliti upravo poduzetnici Snježani Mehun Schillinger, koja ju je zaustavila na ulici i nagovorila da se prijavi na izbor ljepote.
Antea Kodžoman Foto: Jure Miskovic/Cropix
Antea Kodžoman Foto: Neja Markičević/Cropix
Više o njezinu životu pročitajte OVDJE.
