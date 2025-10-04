Bivša kraljica Hrvatske udala se u tajnosti? Zanimljiv detalj sa špice potaknuo je šuškanja

Početkom kolovoza na društvenim mrežama osvanule su fotke sa Anteine djevojačke zabave.

Bivša manekenka i nekadašnja Kraljica Hrvatske Antea Kodžoman prošetala je zagrebačkom špicom u društvu prijateljice Snježane Mehun Schillinger.

Za šetnju centrom grada Antea je odabrala bijelu majicu, trendi kaput boje kapučina s vezanjem u struku te traperice uz usklađene balerinke u zlatno-crnoj kombinaciji. Stajling je upotpunila crnom torbicom s decentnim zlatnim nakitom, dok su velike sunčane naočale zaokružile dojam.

Antea Kodžoman Foto: Josip Moler / CROPIX

Antea Kodžoman Foto: Josip Moler / CROPIX

Antea Kodžoman, Snježana Schillinger Foto: Josip Moler / CROPIX

Ipak, ono što nije prošlo nezapaženo bio je prsten koji je nosila na lijevoj ruci, što je odmah pokrenulo glasine da se udala u tajnosti. Uz prsten s velikim kamenom, koji je vjerojatno zaručnički, isticao se i jedan nalik vjenčanome.

Antea Kodžoman, Snježana Schillinger Foto: Josip Moler / CROPIX

Nedavno su u javnost isplivale fotke s djevojačke, ali nije poznato tko je njezin partner. Fotke pogledajte OVDJE.

Okrunjena domaća ljepotica svojevremeno je bila i jedna od najtraženijih hrvatskih manekenki, a onda se na vrhuncu karijere odlučila povući iz javnosti.

Antea Kodžoman - 4 Foto: Antea Kodžoman/Cropix

Manekensku karijeru izgradila je nakon osvajanja titule Kraljice Hrvatske 1999. godine i neko je vrijeme radila u Milanu, a sve to ponajviše može zahvaliti upravo poduzetnici Snježani Mehun Schillinger, koja ju je zaustavila na ulici i nagovorila da se prijavi na izbor ljepote.

Antea Kodžoman Foto: Jure Miskovic/Cropix

Antea Kodžoman Foto: Neja Markičević/Cropix

Više o njezinu životu pročitajte OVDJE.

