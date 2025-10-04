Kakvi su vaši dojmovi? Omiljena harmonikašica pokazala potpuno novi imidž

Stela Rade na društvenim se mrežama pohvalila velikom promjenom, a njezini su pratitelji oduševljeni.
Naime, na svom Instagram profilu objavila je nekoliko fotografija na kojima pokazuje svoj novi imidž – dugu, valovitu kosu s pletenicama.
Uz jednostavnu bijelu košulju i bež hlače, Stela je izgledala elegantno, ali i moderno, a njezin novi look odaje dojam samouvjerenosti i svježine. Na fotografijama pozira nasmijana i opuštena, pokazujući kako joj promjena itekako pristaje.
Stela Rade Foto: Instagram
Pratitelji su je obasuli komplimentima, a mnogi su se složili da joj nova frizura daje pravi ''wow'' efekt.
''Baš ti lijepo stoji'', ''Kako si lijepa, ajme'', ''Top frizura'', ''Svaka čast'', ''Predobro ti stoji'', ''Predivna si'', ''Kakva ljepotica'', ''Samo da znaš da bi ti mogla biti Disneyjeva princeza'', ''Wow, divota'', samo je dio komentara na Instagramu.
Stela Rade Foto: Instagram
Stela je novu frizuru pokazala i na špici u Zagrebu.
Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX
Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX
Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX
Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX
Stela Rade - 1 Foto: Instagram
Stela Rade - 5 Foto: Instagram
Stela Rade - 1 Foto: Tesa Lipovski
