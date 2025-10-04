Kakvi su vaši dojmovi? Omiljena harmonikašica pokazala potpuno novi imidž

Stela Rade na društvenim se mrežama pohvalila velikom promjenom, a njezini su pratitelji oduševljeni.

Pjevačica i pobjednica showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' Stela Rade pohvalila se velikom promjenom izgleda koji je oduševio njezine pratitelje.

Naime, na svom Instagram profilu objavila je nekoliko fotografija na kojima pokazuje svoj novi imidž – dugu, valovitu kosu s pletenicama.

Uz jednostavnu bijelu košulju i bež hlače, Stela je izgledala elegantno, ali i moderno, a njezin novi look odaje dojam samouvjerenosti i svježine. Na fotografijama pozira nasmijana i opuštena, pokazujući kako joj promjena itekako pristaje.

Stela Rade Foto: Instagram

Pratitelji su je obasuli komplimentima, a mnogi su se složili da joj nova frizura daje pravi ''wow'' efekt.

''Baš ti lijepo stoji'', ''Kako si lijepa, ajme'', ''Top frizura'', ''Svaka čast'', ''Predobro ti stoji'', ''Predivna si'', ''Kakva ljepotica'', ''Samo da znaš da bi ti mogla biti Disneyjeva princeza'', ''Wow, divota'', samo je dio komentara na Instagramu.

Stela Rade Foto: Instagram

Stela je novu frizuru pokazala i na špici u Zagrebu.

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

Inače, Stela je nedavno krenula na turneju s harmonikom, na tom su putu pale i prve suze! Više o tome doznajte OVDJE.

Stela Rade - 1 Foto: Instagram

Nezapaženo nisu prošle niti njezine fotografije na kojima je pokazala tetovaže i isklesani trbuh. Fotke pogledajte OVDJE.

Stela Rade - 5 Foto: Instagram

Stela Rade - 1 Foto: Tesa Lipovski

